Slik avvikler KrF sitt avgjørende landsmøte

Hensikten med fredagens landsmøte på Gardermoen er å avgjøre om partiet skal søke samarbeid med dagens regjering, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller forbli i opposisjon.

Selv om den blå siden ser ut til å ha et klart forsprang, henger mange spørsmål i luften:

* Vil partileder Knut Arild Hareide varsle at han trekker seg dersom han ikke får partiet med på et samarbeid mot venstre?

* Blir det hemmelig eller åpen votering, og hvilke forslag skal det stemmes over?

* Kommer noen delegater til å ombestemme seg og stemme noe annet enn de har varslet?

Hareides tale

Detaljene blir ikke klare før etter torsdagens landsstyremøte eller i selve landsmøtesalen, men her er opplegget som er skissert så langt.

190 delegater har stemmerett i spørsmålet om partiets retningsvalg, og KrF-politikerne samles på Scandic Oslo Airport på Gardermoen klokken 11 fredag.

Etter en innledning om politiske prioriteringer, skal Hareide holde sin 20 minutter lange tale. Det er knyttet stor spenning til om han vil varsle sin avgang hvis partiet nekter å bli med på hans venstresving.

Deretter får nestleder Kjell Ingolf Ropstad 20 minutter til å begrunne sitt syn om å søke samarbeid med dagens regjering, før parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan i ti minutter skal snakke om sitt alternativ om å forbli i opposisjon.

Deretter blir det debatt før landsmøtet skal avsluttet ved 18.30-tiden.

Annonse

Ikke bundet mandat

På ekstraordinære fylkesårsmøter har partiet stemt over de tre alternativene.

78 delegater har varslet at de vil stemme på samarbeid med dagens regjering, mens 83 delegater sier de vil følge Hareides råd om å gå mot venstre.

Imidlertid har 28 delegater varslet at de ønsker å forbli i opposisjon. Av disse ønsker 21 sekundært å stemme for Ropstads alternativ. Hvis de gjør det, får dette alternativet 99 stemmer og vinner fram. Én delegat vil stemme blankt uansett.

Imidlertid har ikke delegatene bundet mandat på landsmøtet. Det betyr at de kan komme til å stemme noe annet enn de har varslet.

Det er ventet at de to tidligere stortingspolitikerne Bjørg Tørresdal fra Hareide-siden og Hans Olav Syversen fra blå leir får oppgaven med å lede møtet.

Taletiden er fordelt etter størrelsen på fylkesdelegasjonene. Det betyr at Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal får mest taletid. Også øvrige organer i partiet får taletid i totalt 175 innlegg. Det gis ikke adgang til replikker.

Hemmelig eller åpent?

Både når det gjelder om avstemningen skal være skriftlig eller åpen og i spørsmålet om voteringsorden blir landsstyrets forslag utfordret.

I forslaget heter det at «avstemningen skjer skriftlig» – altså at det blir en hemmelig votering. Men Grøvan har varslet at han kommer til å kreve en åpen avstemning. Det holder imidlertid at fem delegater på landsmøtet krever en skriftlig avstemning for å få det.

Samtidig har Grøvan og flere sentrale organer utfordret forslaget til voteringsrekkefølge som landsstyret vedtok 12. oktober.

Der foreslås det at landsmøtet først tar stilling til om partiet bør gå i regjering, deretter om det skal forhandles til venstre eller høyre.

Men i motforslaget heter det at det skal foretas en votering over tre likestilte alternativer samtidig, nemlig de to regjeringsalternativene, pluss forslaget om å forbli i opposisjon.