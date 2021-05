Slagordkrig mellom Høyre og Ap: – De kopierer oss!

Tirsdag 11. mai. Finansminister Jan Tore Sanner (H) skal legge fram revidert nasjonalbudsjett. I Politisk kvarter på NRK påpeker han at krisen har rammet skjevt. Det har preget budsjettarbeidet.

– Vi skal sørge for at alle blir med, sier Sanner.

Ordvalget vekker oppsikt i det politiske Norge. «Alle skal med» var nemlig Arbeiderpartiets hovedslagord i valgkampen i 2017.

– Det er fascinerende om dagen hvordan Høyre kopierer Arbeiderpartiets slagord, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen til NTB.

– Men det hjelper jo ikke hvis politikken ikke sørger for å få alle ut i arbeid og å få forskjellene ned.

Ikke enestående

Eksempelet er ikke enestående. Tvert imot blir likhetene bare mer og mer påfallende:

* Allerede 15. april skrev Høyre-toppene Torbjørn Røe Isaksen og Tina Bru et debattinnlegg der de med glimt i øyet fastslo at «arbeid for alle er jobb nummer én». Budskapet ble gjentatt av statsminister og partileder Erna Solberg i åpningstalen til Høyres landsmøte i forrige uke. Dette er et av de viktigste slagordene i Arbeiderpartiets program for neste stortingsperiode.

* Arbeiderpartiet har utpekt psykisk helse som en hovedsak fram mot valget. Det samme har Høyre.

* Arbeiderpartiet lover «hele, faste jobber». Høyre lover «hele, faste jobber».

* I klimapolitikken snakker Arbeiderpartiet om nyindustrialisering av Norge. Høyre snakker om reindustrialisering av Norge.

* Arbeiderpartiet lover også å «kutte utslipp og skape jobber». Høyre vil «stanse utslippene, ikke utviklingen». Men dette er ikke stjålet fra Arbeiderpartiet, understreker Høyre, som viser til at Unge Høyre har brukt dette slagordet i mange år.

Bedre under Jens?

Innad i Arbeiderpartiet er oppfatningen at Høyre systematisk kopierer dem. Men at dette frustrerer dem, vil de ikke gå med på – iallfall ikke offisielt.

– Det vitner egentlig bare om at Høyre er et slitent parti som ikke engang har evne til å komme opp med nye slagord som representerer partiets politikk. Det i seg selv taler for at de burde få avlastning, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

– Det neste de vil si, er sikkert at alt var bedre under Jens. Det er det de pleier å gjøre når de ikke har noe bedre å si, tilføyer hun.

Og Myrseth får svar som bestilt:

– Arbeiderpartiet gir oss jo et større rom inn mot sentrum fordi de har gått så langt ut mot sosialistisk side, sier Linda Hofstad Helleland, som har ledet arbeidet med Høyres nye partiprogram.

– Det er ikke det Arbeiderpartiet som mange identifiserte seg med i storhetstida under Jens.

Lyseblått

Helleland forklarer at prosjektet hennes som leder av programkomiteen i Høyre har vært å gå inn mot sentrum.

– Det er ikke noe mørkeblått partiprogram som legges fram, sier hun.

– Det er et mer lyseblått Høyre som rommer løsninger på problemer som folk i hele samfunnet har, og som jeg tror folk kjenner seg igjen i.

Helleland mener dette rommet i sentrum har blitt større for Høyre fordi Arbeiderpartiet har gått mot venstre under Jonas Gahr Støres ledelse.

– Men jeg skjønner jo at Arbeiderpartiet er irritert over at Høyre er blitt et stort folkeparti.