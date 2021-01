Skjalg Fjellheim ut mot Senterpartiet

Frustrasjonen fra nord kommer i en leder hos Nordnorsk Debatt, til svar mot en kronikk fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

«Dersom Norge hadde fulgt blant annet Høyres intense ønske om å melde oss inn i EU, ville norsk fiskeripolitikk vært styrt fra Brussel» skriver Vedum.

Nordlys-redaktøren mener Vedum bruker brexit og misnøyen blant britiske fiskere til å begrunne hvorfor Norge må holde seg langt unna EU-medlemskap, og til å kritisere høyresiden for å sette fiskeriet i fare.

Fjellheim, som har blitt kjent for mange som en motstemme mot medieeliten i Oslo, mener Vedum maskerer at hans parti egentlig fører en politikk som er fiendtlig mot både fisken og sjømaten.

I sitt motsvar raljerer Fjellheim mot Vedums syn på brexit og norske forhandlinger med britene om ny frihandelsavtale.

«Og nå viser Sp sitt sanne ansikt. Det er nemlig overhodet ikke aktuelt å gi tilgang til britiske landbruksprodukter, i bytte med norsk fisk. «Sp har ikke en eneste ost å gi bort», er slagordet. Men om partiet ikke har en eneste ost å gi, hva skal det da by på? Fisk?» skriver han.

Fjellheim mener at Sp egentlig er ute etter å beskytte landbruksinteresser med en politikk som ville gått på bekostning av fiskeri og sjømat når Norge nå forhandler på overtid om en handelsavtale med Storbritannia.

«Dette bør også nordnorske velgere merke seg. Den ensidige proteksjonistiske linjen Senterpartiet står for, kan bli skjebnesvanger for sjømatnæringa og for Nord-Norge, om den noen gang skulle bli realisert».

«Senterpartiet verner sine, og bøndene på Innlandet, Rogaland og Trøndelag, er viktige kjernevelgere og støttespillere» skriver han.

– Regjeringen er enige med oss

Senterpartiet Geir Pollestad sier kritikken fra nord er forutsigbar, men at det samtidig er rart å bli kritisert for å mene det samme som regjeringen.

Han peker på et brev næringskomiteen nylig fikk tilsendt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), hvor hun sier seg enig med Senterpartiet.

Der konkluderer Bollestad med at «et sterkt importvern er en forutsetning for å kunne opprettholde et landbruk over hele landet. Dette legger regjeringen til grunn i alle internasjonale forhandlinger, også overfor EU. Stortinget kan være trygge på at regjeringen vil fortsette å legge vekt på norsk landbruks beskyttelsesbehov i alle fremtidige forhandlinger, uavhengig av hvem motparten er».

– Man har en kommunikasjonsavdeling som markedsfører at fisk nå er viktigere enn landbruk, men en regjering som skriver at man skal fortsette å vektlegge norsk landbruks beskyttelsesbehov i alle fremtidige forhandlinger.

– Det er veldig preget av skremsel. Det fremstår som at det skal komme en ny politikk hvor det kun er fisken som teller. Da er det interessant å se at vår regjering skriver noe annet til Stortinget.

EØS får skylda

Pollestad sier Fjellheims kritikk ikke gir mening fordi Senterpartiet er enige i at Norge har for dårlig markedsadgang for sjømat inn til Europa.

– Og det er EØS-avtalen som gir oss dårlig markedsadgang, sier han.

Pollestad mener brexit ikke har satt et eksempel som svekker grunnlaget for å ta Norge ut av EØS-avtalen.

– Man sammenligner oss med det britene gjorde. Storbritannia hadde først folkeavstemming og så startet de en prosess. Vi ønsker å erstatte EØS-avtalen og ha en erstatning klar, slik at vi får overlap mellom avtalene.

– Men britene klarte jo ikke å forhandle fram bedre vilkår for fiskeriet, så hvordan skal vi klare det bedre?

– Vi har vært smartere enn britene ved at vi aldri meldte oss inn i EU. Da slipper vi å forhandle oss ut. I tillegg er det ikke slik at EU ville gitt oss fri adgang for sjømat dersom vi tok ned alt tollvernet på landbruk. De kan ikke selge nok måltider inn til Norge til å gå med på noe sånt.

– Men hvis Sp verken har en fisk eller en ost å gi EU, er det da umulig å få fri markedsadgang for sjømat?

– Nei, det er ikke umulig, men da er vi kanskje i den sistuasjonen at vi må gå andre veier. Verden er mer enn EU og vi eksporterer til 140 land, avslutter Pollestad.