Sju personer vil ha en av landbrukets mektigste stillinger

Departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Leif Forsell, gjorde det i høst klart at han slutter i jobben. Mannen som blant annet har vært statens leder i jordbruksforhandlingene og toppet Nationens liste over landbrukets mektigste har hatt jobben i åtte år.

Nå er listen over søkere som ønsker å ta over jobben klar.

Søkerlisten Anne Marie Glosli Thorbjørn Johan Gaarder Siv June Hansen Mann (unntatt offentlighet) Merete Støvring Rune Østerhaug Roger Åsheim

Søknadsfristen til jobben gikk ut 31. januar. Departementsråden er øverste administrative leder i Landbruksdepartementet og skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av den som til enhver tid er minister.

Kollega på søkerlista

Forsell opplyste til Nationen i høst at det var alderen som gjorde at han hadde funnet at det var på tide å gi seg.

– Grunnen til det er enkel – jeg har sett på fødselsattesten min, og den viser at jeg blir 66 år i januar neste år. Jeg har derfor kommet til at det nå er et høvelig tidspunkt for å avslutte mitt arbeid i departementet, sa han til Nationen.

Anne Marie Glosli er en av søkerne på jobben som departementsråd, hun jobber i dag som ekspedisjonssjef i det samme departementet, og i 2019 havnet hun på 71. plass over landbrukets mektigste. Da var beskrivelsen av henne følgende:

«Leder landbrukspolitisk avdeling i departementet. Har en sentral rolle i jordbruksforhandlingene.»

Dersom hun får stillingen som departementsråd vil han antakeligvis stige på den listen, og få en enda mer sentral rolle i jordbruksforhandlingene. Siv June Hansen, avdelingssjef i Mattilsynet og veterinær Merete Støvring er også blant søkerne.

Flere nye ansikter

Det vil bli flere nye ansikter under jordbruksforhandlingene i 2020, i tillegg til at det blir en ny forhandlingsleder fra Staten, har Kjersti Hoff i Småbrukarlaget fått med seg to nye i forhandlingslaget. Eli Berge Ness og Kjell Erik Brandstadmoen skal representere Småbrukarlaget i tillegg til Hoff.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, har også annonsert sin avgang, men vil fortsatt være jordbrukets forhandlingsleder i årets jordbruksforhandlinger.