Siv Jensen: – Trygve og Jonas er eiendomsskattekonger

– Vi har to eiendomsskattekonger her i Norge. De heter Trygve og Jonas, sa Siv Jensen i talen som offisielt er startskuddet for Frps kommunevalgkamp.

Valgkampåpningen er lagt til Osøyri i Os kommune, hvor Frp-nestleder Terje Søviknes har vært ordfører siden 1999.

I talen omtalte Jensen Os som et «fantastisk utstillingsvindu» for Frps politikk, og viste blant annet til at Os ikke har eiendomsskatt.

– Kommunene trenger ikke eiendomsskatten. Her i Os har Terje bidratt til at kommunen har fått et fantastisk tilbud, helt uten eiendomsskatt, sa Jensen.

– Jeg vil gjerne sende Raymond Johansen til Os for å vise ham hvordan man kan gi gode tilbud uten å flå innbyggerne for mer eiendomsskatt, sa Frp-lederen.

