Siv Jensen mener Sp risikerer å måtte samarbeide med ulve-tilhengere

– Har det streifet deg Trygve, at du har valgt feil lag, spurte Siv Jensen retorisk til Frps landsmøte på Gardermoen lørdag.

Siv Jensen sparte ikke på adjektivene om sine meningsmotstandere da hun åpnet landsmøtet. I talen henvendte hun seg direkte til Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum og kritiserte hans foretrukne regjeringsalternativ. Hun mener samarbeid mellom Sp og Ap er urealistisk.

Hun mener Sp og Ap i en mindretallsregjering vil gjøre seg avhengig av støtte fra ulve-tilhengere i SV, bompenge-tilhengere i MDG og et Rødt som ønsker å øke skatter og avgifter med nesten 40 milliarder kroner.

– Trygve risikerer å måtte samarbeide med Vingle-Jonas, Ulve-Audun, Bompenge-Lan og Kommunist-Bjørnar, sa Siv Jensen under talen sin lørdag formiddag.

Mener Sps regjeringsalternativ er taktisk

Siv Jensen mener det er taktiske årsaker til at Sp ikke ønsker å gå til valg for et rødgrønt regjeringsalternativ.

Til Nationen lørdag sier Jensen at hun tror et regjeringsalternativ bestående av Ap og Sp fremstår minst skummelt for Senterpartiets velgere.

– Men alt tyder på at om det skulle bli en ny regjering på sosialistisk side etter valget, så vil ikke Ap og Sp få et flertall, da må de ha med seg MDG, Rødt og SV på laget, sier Jensen til Nationen.

Et politisk barometer fra Nationen og Klassekampen viser at Ap og Sp har 71 mandater til sammen, noe som er 14 mandater unna det partiene trenger for å få flertall på Stortinget.

Det betyr at heller ikke de 12 mandatene fra SV vil være nok for flertall, og en rødgrønn regjering vil måtte gjøre seg avhenging av enten MDG eller Rødt.

Ifølge partilederen vil det bety at mange av Senterpartiets kjernesaker står for fall. Blant annet på områdene som omhandler rovdyr, petroleum, og skatte- og avgiftspolitikk.

– Skal disse partiene støtte Vedums regjeringsalternativ, vil de vil kreve gjennomslag for sin kjernepolitikk, poengterer Jensen.

Til Nationen svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at Jensens invitasjon til samarbeid er et PR-stunt.

– Forfekter politikk som ikke finnes i Sp program

Jensen men i tillegg at Senterpartiet fører falskt flagg ovenfor velgere når de forselår å senke avgiftene på strøm og drivstoff, i det alternative forslaget til statsbudsjett for 2021. FrP mener det ikke er forankret i partiets inneværende program.

– På sak etter sak reiser Slagsvold Vedum rundt å forfekter politikk som ikke finnes i Senterpartiets program, og politikk som han aldri i verden vil få gjennomslag for dersom Sp skal samarbeide med de andre partiene på venstresiden, mener Jensen.

Senterpartiet varslet i sitt alternative budsjettforslag at de ønsker å øke avgiftene på tobakk og alkohol og gi skattelette til folk med lavere inntekter.

I landsmøtetalen varslet Siv Jensen at de ønsker å redusere avgifter på tobakk og alkohol, og redusere formuesskatten ytterligere.

Jensen mener Ap er vinglete sosialister

Jensen kalte også Arbeiderpartiets leder Vingle-Jonas.

– Det er vanskelig å forstå hva Jonas vil. Den ene dagen skal de stramme inn innvandringspolitikken, den andre dagen vil han ta imot flere flyktninger fra Moria, poengterte Jensen.

Hun mente også at Ap skaper usikkerhet i oljepolitikken og skattepolitikken.

– Mer stat og skatt virker å være svaret uansett. Dette er ingenting annet enn gammel sosialisme. Sosialisme har aldri fungert og kommer heller ikke til å gjøre det, sa Jensen under talen sin.

Til Nationen sier Jensen at hun mener å gjøre seg avhengig av MDG, SV og Rødt vil gi Vedum det hun beskriver som mange mageplask ved et regjeringsskifte.

– Det viktigste han kan gjøre – om han mener alt han sier om dagen – er å bytte side. Han er på feil lag. Han er hjertelig velkommen til å samarbeide med oss i stedet, avslutter Jensen.

Vedum: – PR-stunt fra Frp

Lørdag ettermiddag sier Trygve Slagsvold Vedum til Nationen at han mener Siv Jensen bruker kallenavn på meningsmotstandere som en PR-strategi og at invitasjonen til Senterpartiet er spill for galleriet.

– Ingen regjering har sentralisert mer av landet enn Høyre og Fremskrittspartiet har gjort de siste seks årene, mener Vedum.

Han mener reformer som polititreformen, kommunereformen og en svekkelse av kommunenes inntekter de senere årene, har ført til sentralisering og en omfattende nedgang i folketallet i distriktene. Han mener Fremskrittspartiet også må ta ansvar for det.

– Senterpartiets forslag til alternativt statsbudsjett for neste år, har en langt sterkere fordelingsprofil. Der skal skattelettet skal gå til de som har minst, sier Vedum.

Han sikter spesielt til Fremskrittsparteits forslag om å fjerne mer av formuesskatten enn det regjeringen har foreslått i sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

– Med Siv Jensen som finansminister ga den borgerlige regjeringen milliarder i skattekutt til de som har aller mest. Nå foreslår de å redusere formueskatten for de aller rikeste enda mer, mener Vedum.

Kan samarbeide med flere

Slagsvold Vedum mener også at Siv Jensens påstand om at en Sp og Ap-regjering vil gjøre seg avhengig av SV, MDG og Rødt, faller på sin egen urimelighet.

– En mindretallsregjering bestående av Sp og Ap vil kunne samarbeide fra sak til sak med alle partiene på Stortinget, mener Vedum.

Vedum peker på at Senterpartiet de senere årene, fra opposisjon, har samarbeidet tverrpolitisk med dagens mindretallsregjering om en felles innvandringsplan i 2015, i tillegg til krisepakkene til norsk næringsliv under korona-pandemien i år.

– Er jeg enig med Rødt i en sak, så samarbeider vi også med dem. Er vi enig med KrF eller Venstre, så samarbeider vi med dem. Det bør ikke ha noe å si, mener Vedum.

Moxnes om Jensen: - Forskjells- og bompengedronning

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes mener Siv Jensens betegnelse av han som Kommunist-Bjørnar, er et resultat av et markeringsbehov fra Frp.

– Jeg skjønner godt at Siv Jensen har et markeringsbehov etter å ha gjort seg til både forskjellsdronning og bompengedronning i en regjering som satte nye rekorder i antall milliardærer og avgiftsøkninger som rammer folk flest, skriver Moxnes i e-post til Nationen.

Han mener Jensens betegnelse av partiet som kommunistisk har sin bakrunn i forskjellene mellom Frp og Rødt i fordelingspolitikken.

– Hun har rett i én ting: Rødt vil, i motsetning til Frp, stille beinharde krav for å få ned forskjellene her i landet, sier Moxnes i et tilsvar fra Rødt.

