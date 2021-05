Sentralstyret i Sp vil døpe om abortnemndene

Senterpartiets mektige sentralstyre kaster seg inn i abortdebatten med et forslag om å utrede abortnemndenes navn og praksis. – Løser ingenting, svarer Ap.

Abort er ventet å skape debatt på Senterpartiets landsmøte neste helg. Et mindretall i partiets programkomité vil skrote dagens abortnemnder og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, mens flertallet går inn for å opprettholde dagens abortlov.

Senterpartiets mektige sentralstyre, hvor blant annet partiledelsen er representert, har imidlertid spilt inn et tredje alternativ, opplyser helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Der foreslår sentralstyret å gjøre en gjennomgang av abortnemndenes «arbeidsmåte, rolle og navn», og presiserer at abortgrensen fortsatt bør gå ved uke 12.

I dag er det selvbestemt abort til uke 12. Etter det må en nemnd, bestående av to leger, avgjøre kvinnens søknad om å avbryte svangerskapet.

Vil erstatte «nemnd» med «samråd»

Toppe, som har bidratt i å utforme sentralstyrets tillegg til partiprogrammet, har tidligere luftet et lignende forslag i et intervju med avisen Vårt Land.

Til NTB forklarer hun at hun mener navnet «nemnd» er modent for skraphaugen og foreslår å erstatte det med ordet «samråd», etter modell fra den danske abortloven.

Håpet er at navnebyttet skal imøtegå en del av kritikken som er kommet mot dagens nemndordning, sier Toppe.

– En del folk jeg snakker med, mener 12 uker er en fornuftig grense, men reagerer på ordnet nemnd, sier Toppe.

Toppe sier at hun ikke har noen illusjoner om at navnebyttet vil stilne abortdebatten, men tror likevel det kan virke samlende.

– Jeg har respekt for at debatten om hvor grensen for selvbestemt abort skal gå, er en reell debatt. Mitt forslag er uavhengig av den debatten og noe jeg tror man kan enes om uansett hva man måtte mene ellers, sier Toppe.

Ap: – Løser absolutt ingenting

Senterpartiets navneforslag blir fort skutt ned av Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Det er ikke godt nok for Arbeiderpartiet. Vårt forslag handler om å sikre kvinnens selvbestemmelse, ikke å forandre navnet på ordningen. Det løser absolutt ingenting, sier Moflag.

Selv har Arbeiderpartiet fattet vedtak om å avvikle nemndsystemet mellom uke 12 og 18 og sikre kvinners selvbestemmelse.

Toppe i Senterpartiet er åpen for å utrede hvordan nemndsystemet fungerer i dag, men er tydelig på at hun mener nemndene fortsatt skal bestå, og at de må ha siste ordet. Hun vil heller ikke rokke ved dagens grense for selvbestemt abort og svarer kontant nei på om det er aktuelt å endre abortlovens kriterier for abort etter uke 12.

– Det ligger som et premiss. Da måtte man gått inn for å ta bort grensa ved tolvte uke. Det er ingenting midt imellom, sier Toppe.

Toppe avviser at sentralstyrets abortalternativ er et kompromissforslag som har til hensikt å samle troppene slik at landsmøtet slipper å votere over dissensen.

– Det er en reell dissens i Sp sitt program, og det vil komme til avstemning på landsmøtet, sier Toppe.

Håper på en åpen prosess

Moflag i Arbeiderpartiet mener det er en større åpning nå for å endre abortloven i retning av styrket selvbestemmelse enn det har vært tidligere.

Hun viser til abortvedtak i Rødt, SV, MDG og Venstre, som alle vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV går lengst med 22 uker, mens resten av partiene setter grensen ved 18 uker.

– Så det er et parlamentarisk grunnlag for å endre abortloven. Det vil jeg si at det er, sier Moflag.

Hun håper på en åpen parlamentarisk prosess og viser til uttalelser fra Senterparti-nestleder Ola Borten Moe i VG om at abortspørsmålet ikke bør bli en del av regjeringsforhandlinger på rødgrønn side.

Toppe bekrefter at Senterpartiet ønsker en bred forankring av eventuelle endringer i abortloven.

– Skal vi gjøre endringer i abortloven, må vi få til en mest mulig tverrpolitisk enighet slik at det står seg over tid, sier Toppe.

