Senterpartiet vil gjøre det billigere å ha bil på bygda

Siv Mossleth (Sp) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité mener det må bli billigere å kjøre bil for folk uten kollektivtilbud.

I en pressemelding skriver partiet at det er feil at «folk i områder uten et reelt kollektivtilbud skal betale like mye for å kjøre bil som folk som kan kjøre kollektivt». Nå har de foreslått å utrede en ordning for å gjøre det billigere for folk i distriktene å kjøre bil.

– Det må bli billigere å kjøre bil for folk uten kollektivtilbud. Mange har ikke noe annet valg enn å sette seg i bilen for å komme seg til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Vi har i dag et avgiftssystem som rammer vanlige mennesker som lever vanlige liv, sier Mossleth.

Løsningen skal ifølge Geir Pollestad i partiet være en GPS-sender i bilen som registrerer hvor en kjører.

– Utfordringen er personvernet. GPS-data vil kunne lagres, så her må det utredes hvordan dette kan ivaretas, sier han til Aftenbladet.

Mossleth legger til at en ordning med avansert veiprising generelt må føre til lavere bilavgifter.

– Vi må vurdere å fjerne eller slå sammen flere av dagens bilavgifter. En ny betalingsordning skal ikke bli en måte for staten å skreve inn mer penger, men innkrevingen skal være mer rettferdig og reelt sett føre til mindre avgifter for dem som er avhengige av bilen, sier hun.

NAF har liten tro på forslaget

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF sier i en kommentar at de er overrasket og skuffet over at Senterpartiet kommer med et slikt forslag

– Dette er bare å utrede bompenger på en ny måte. Det er ikke den utredningen vi ønsket oss, sier hun og viser til at Stortinget hadde til behandling et forslag om å utrede veiprising til erstatning for bilrelaterte avgifter.

– En slik utredning fikk ikke flertall i transportkomitéen, og regjeringspartiene gikk i stedet inn for å utrede ny teknologi til erstatning for bompenger,

NAF mener at dette vil ikke gi et bedre og mer et rettferdig avgiftssystem.

– Tiden er overmoden for å se på nye løsninger, avsluttes det med.