Fem kommuner i Østfold fylke blir til Indre Østfold kommune ved nyttår. Nå har velgerne bestemt hvem som skal styre den nye storkommunen.

Fire av disse kommunene er i dag styrt av en Høyre-ordfører, mens én er styrt av Senterpartiet.

I dag har ikke Senterpartiet ordføreren i noen kommuner over 30.000 innbyggere. Men nå ligger det an til at Saxe Frøshaug og Sp får ordførerklubba i Indre Østfold kommune, som vil få 45.000 innbyggere.

Sp vant i tre av de fem kommunene, som utgjør Indre Østfold kommune.

I Trøgstad, hvor Frøshaug i dag er ordfører, hadde hele 63,7 prosent av sambygdingene stemt på ham.

– Det er jo ikke til å tro, sier Frøshaug til Smaalenenes Avis.

Han fikk 41,9 prosent i Eidsberg, der Høyre ble mer enn halvert.

Samlet i den nye storkommunen fikk Frøshaug og Sp 31, 2 prosent.

Samarbeid med Høyre eller Ap?

Høyre ble nest største parti med 25,7 prosent av stemmene. Hobøl-ordfører Olav Brevik, som for øvrig er styreleder i Viken Skog, var partiets ordførerkandidat i nye storkommunen.

Med 14 av 45 mandater i kommunestyret kan Sp få flertall enten med Arbeiderpartiets ni mandater eller Høyres 11 mandater.

Indre Østfold kommune består av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Sp størst i halve Østfold

Også i resten av Østfold gjorde Senterpartiet et svært godt valg. Sp endte som største parti i seks av 12 kommuner i fylket.

Disse partiene ble størst i hver kommune:

Aremark: Senterpartiet (52%)

Rakkestad: Senterpartiet (45,4%)

Marker: Senterpartiet (44,3%)

Skiptvet: Senterpartiet (40%)

Våler: Senterpartiet (38,1%)

Indre Østfold: Senterpartiet (31,2%)

Hvaler: Arbeiderpartiet (36,3%)

Fredrikstad: Arbeiderpartiet (36,3%)

Sarpsborg: Arbeiderpartiet (34,5%)

Moss: Arbeiderpartiet (27,7%)

Råde: Høyre (38,1%)

Halden: Høyre (27,9%)