Senterpartiet tar forbehold om EØS-utmelding

På landsmøtet tidligere i juni vedtok Senterpartiet sitt nye partiprogram for 2021 til 2025.

Der tas det et nytt forbehold om EØS.

Senterpartiet vil fortsatt ha Norge ut av avtalen og erstatte den med nye handels- og samarbeidsavtaler med EU. Men i landsmøtevedtaket presiseres det at dette først skal skje «etter reforhandlinger».

– Det er viktig fordi vi må vite hva alternativet er, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Senterpartiet mener at vi trenger et alternativ til EØS-avtalen. Det alternativet må være på plass før man gjør noe med avtalen.

Vil ha utredning

Ifølge Mehl vil første punkt for Senterpartiet være å utrede alternativer til EØS-avtalen.

– Vi ønsker ikke å si opp avtalen uten at vi har et alternativ. Så vi må jo starte med det. Så er Senterpartiets mål helt klart å finne et alternativ som gir oss råderett over eget land.

I forrige partiprogram sto det også at Sp er «motstandere av EØS-avtalen». Den formuleringen har partiet droppet i det nye programmet. Men ifølge Mehl er det ikke snakk om noen moderering av EØS-motstanden.

– Det er ikke noen dramatikk i at programkomiteen nå skriver setningene litt annerledes enn den forrige. Senterpartiet er en tydelig motstander av EØS-avtalen slik den er i dag, sier Mehl til NTB.

– Det står jo implisitt det samme når vi sier at vi vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU, fastslår hun.

EØS-garanti

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har gitt velgerne en EØS-garanti. Ifølge ham vil Arbeiderpartiet ikke sitte i noen regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn.

Annonse

På spørsmål om hvordan Sp skal forholde seg til dette, svarer Mehl uforpliktende.

– Senterpartiet forhandler ikke i mediene. Vi går til valg på vårt program, sier Mehl.

– Vi er mot norsk EU-medlemskap, og vi mener EØS-avtalen ikke fungerer godt for Norge nå og bør erstattes med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Så får Arbeiderpartiet gå til valg på å være mer EU-vennlige enn vi er, og så får velgerne avgjøre, sier hun.

Byråkratikritikk

Næringsminister Iselin Nybø (V) er kritisk til Sps nye programpunkter.

Hun viser til at Sp både vil redusere byråkratiet og få Norge ut av EØS.

Det gir ikke mening, mener Nybø, som viser til at britisk næringsliv melder om en kraftig økning i byråkratiet som følge av Storbritannias uttreden av EU.

– Senterpartiets EØS-utmelding vil gi eksplosjon i byråkrati. Erfaringene fra brexit viser det helt tydelig. Vi kan ikke la dette skje med Norge. Senterpartiets politikk er farlig for norske arbeidsplasser, sier Nybø.

Den kritikken avfeies av Mehl.

– Venstre sliter tydeligvis med å forstå hva vi har sagt, sier Sp-politikeren.

– Vi ønsker nettopp å utrede grundig alternativer til EØS-avtalen. Det er en lang prosess man skal igjennom. Det er jo ikke slik som Venstre framstiller det, å bare melde seg ut over natta. Det ville ha vært uansvarlig, fastslår hun.

(©NTB)