Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer

Senterpartiet har økt oppslutning blant LO-medlemmene fra 11 til 18 prosent på fire år, skriver Frifagbevegelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke overrasket over partiets økte oppslutning blant medlemmene.

– Mange av dem som jobber i offentlig sektor ser at sentraliseringen gjør tjenestene dårligere. Og i privat sektor blir folks rettigheter truet fordi hverdagen blir tøffere, sier Vedum.

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går samtidig noe tilbake blant medlemmene. 33 prosent av LO-medlemmene stemte på partiet, mot 42 prosent ved forrige kommunevalg.

De rødgrønne partiene får samlet 60 prosent oppslutning blant LO-medlemmene.

– Det hersker ingen tvil om at velgerne har sagt klart ifra om at regjeringens sentraliseringspolitikk har skapt utrygghet rundt omkring i landet, og at det nå må satses på distriktene og å ta hele landet i bruk. Det kommer LO til å jobbe for, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Rødt øker oppslutningen fra 6 til 9 prosent, og er dermed partiet som går mest fram etter Senterpartiet.

– Jeg tror mange ser at vi står på for arbeidsfolks interesser, landet rundt. Vi er den tydeligste opposisjonen mot den borgerlige regjeringas politikk for økte forskjeller både etter lommebok og postnummer, ikke minst mot privatisering, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Regjeringspartienes samlede oppslutning faller. Ingen av partiene får tosifret oppslutning.

Høyre fikk 14 prosent oppslutning blant medlemmene ved stortingsvalget for to år siden, mot ni prosent nå. Fremskrittspartiet får seks prosent oppslutning blant medlemmene. Det er to prosentpoeng tilbake fra forrige kommunevalg.