Senterpartiet mangler klimaambisjoner, mener Venstre

– I klartekst fjerner Sp de viktigste grepene for å nå norske klimagassmål, sier den tidligere klima- og miljøministeren.

Han viser til at opposisjonspartiet går inn for å redusere elavgiften, fjerne CO2-avgiften for flytende naturgass på innenriks sjøfart og droppe økning på CO2-avgift for både fiskeri og innenriks luftfart.

– De norske klimagassutslippene går nå ned. Vi er i ferd med å nå våre klimamål for 2020. Jeg er sterkt bekymret for klimaet og miljøet dersom denne politikken får flertall, sier Elvestuen.

