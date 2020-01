Senterpartiet krever svar om luftambulanse-regning

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe viser til at det er stilt krav om avkorting mot operatøren Babcock etter problemene som oppsto.

– Har de innfridd kravet, spurte hun i Stortingets spørretime onsdag.

Høie svarte at det er for tidlig å gi svar ennå, men at det hele tiden har vært på det rene at mangel på levering av tjeneste vil føre til avkorting. Det er regulert i kontrakten, og det er noe som har vært klart hele tiden, understreket han.

Toppe mener det er på tide at helseministeren gjør rede for hvor mye ekstratiltakene vil koste helt fra Babcock overtok 1. juli i fjor og hva beregningene er for første halvår i år.

– Beløpene er ikke klare ennå, det er et beregningsarbeid som pågår, sa Høie.

Alle de fire helseregionene må i første omgang dele på å ta ekstraregningen, og Høie viste til at regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet i revidert budsjett i juni.