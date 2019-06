Selvsikkert SV tror på flere ordførere

Det var en optimistisk SV-ledelse som inviterte pressen til sommeroppsummering på Stortinget tirsdag.

– Slik målingene ser ut nå, ligger vi an til å gjøre det beste kommunevalget på 16 år, fastslo en tydelig fornøyd leder Audun Lysbakken.

På gjennomsnittet for junimålingene så langt ligger partiet på 6,4 prosent, ifølge nettstedet Poll of polls. Partiet har imidlertid ligget stabilt på 7-tallet gjennom årets første fem måneder, ifølge gjennomsnittsmålingene. Dersom dette blir resultatet på valgdagen, vil SV endte høyt over resultatet ved siste fylkestingsvalg i 2015, hvor oppslutningen ble på 4 prosent.

Ponniklubben

Lysbakken sier partiet nå har store ambisjoner om makt.

– Vi har bare én ordfører i dag (Marianne Borgen i Oslo, red.anm.), og vi har som mål å kapre flere ordførerposter. Vi har også som mål å være med og styre alle de store byene i Norge. Det er mulig hvis vi gjenvinner makten i Oslo, og hvis vi i Bergen får et resultat som gjør at vi kan presse Ap til å gi opp sin sentrumskoalisjon til fordel for et venstresidesamarbeid. Og dersom vi får til et historisk skifte i Stavanger. Alt dette er innenfor rekkevidde, mener Lysbakken.

I Klassekampen tirsdag oppfordret tankesmia Manifest Rødt og SV til å inngå et forpliktende samarbeid for bedre å synliggjøre makten til den nye venstresiden. Manifest-leder Magnus Marsdal mener de to partiene «rir hver sin ponni» på utsiden av selve galoppbanen der de store partiene konkurrerer.

Lysbakken knegger over ponnimetaforen, men sier han vil la de språklige bildene ligge.

– Vårt svar er at vi synes det er et konstruktivt innspill, og vi er positive til grunntanken. Vi er et parti som er åpent for samarbeid med hele opposisjonen. Men den debatten må vi ta etter kommunevalget, sier Lysbakken til NTB.

– Både røde og grønne

Mens SV så langt i juni har duppet noe på målingene, er Rødt på vei opp. Det samme er Miljøpartiet De Grønne, som i Oslo er langt større enn SV. Lysbakken fastslår at konkurransen om velgerne på rødgrønn side er hard, men han er ikke bekymret for at SV framstår som et noe ullent rødgrønt alternativ midt mellom et veldig tydelig rødt parti på den ene siden og et veldig tydelig grønt parti på den andre.

– Vi tror at vår store styrke er at vi er både røde og grønne. De fleste som er ett eller annet sted på den røde og grønne siden, er for både klima og fordeling, og da har de bare ett sted å gå på valgdagen, mener Lysbakken.

To hovedsaker

SV-lederen sier klimakrisen og kampen mot voksende ulikhet blir partiets to viktigste saker i valgkampen.

– Vi vil gjøre denne valgkampen til det den bør være: En folkeavstemning om klimaoppgjøret og en folkeavstemning om velferdspolitikken og privatiseringspolitikken, proklamerte Lysbakken.

Han anklaget regjeringen for å føre en politikk som systematisk tjener de få med mest makt og penger, både i klimapolitikken og i fordelingspolitikken.