Se video: – Mye står på spill, sier politisk redaktør i Nationen

Fredag 2. november 2018 er og kommer til å bli husket som en merkedag i Kristelig Folkepartis politske historie. De siste 20 årene har pilene pekt én vei for KrF, og det er nedover. Partiet hadde 13,7 prosent oppslutning i 1997, i fjor fikk de 4,2 prosent, rett over sperregrensen.

Annonse

I høst tok partiets leder et valg om å bryte med de borgelige. Han øsnket et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det satte i gang et politisk drama vi sjelden har sett i Norge. Fredag blir alt bestemt, alles øyne er rettet mot KrFs landsmøte.

Politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist, følger møte tett og vi har bedt han kommentere valget KrF står overfor.