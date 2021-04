Russland: Utplasserte soldater som svar på Natos handlinger

I en uttalelse på russisk TV tirsdag sa Sjoigu også at soldatene skal delta i militærøvelser.

– Som respons på Natos militære aktiviteter, som truer Russland, iverksatte vi passende tiltak, sa forsvarsministeren.

Han opplyste at styrkene er blitt utplassert over en periode på tre uker. Planen er angivelig at militærøvelsene skal være over om to uker.

Annonse

Mens Nato-sjef Jens Stoltenberg uttrykker stor bekymring for de russiske soldatene langs grensa mot Ukraina, har Russland flere ganger rettet pekefingeren mot Nato. Landet har blant annet kritisert USAs utplassering av marinefartøy i Svartehavet.

En kilde i Tyrkias utenriksdepartement har opplyst at to amerikanske marinefartøy skal seile inn i Svartehavet denne uken.

Ifølge regjeringen i Ukraina har Russland 41.000 soldater langs den ukrainske grensa, i tillegg til 42.000 på den annekterte Krim-halvøya.

Samtidig hevder Sjoigu at Nato flere steder flytter styrker nærmere Russland. I tillegg til de amerikanske marinefartøyene på vei til Svartehavet nevner han styrker som befinner seg i Østersjø-området.

Parallelt med at Russland og Nato retter anklager mot hverandre, har konflikten mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina blusset opp den siste tiden.