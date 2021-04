Ruskompromiss ligger an til å ryke i Ap

Først på landsmøtet denne helgen blir det helt klart hvilket standpunkt partiet vil falle ned på. Regjeringen er avhengig av Aps stemmer for å få flertall for reformen, der et av hovedgrepene er avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Det har lenge vært kjent at det har vært steile fronter i partiet om reformen. Den siste uka har Aps redaksjonskomité jobbet hardt med å forsøke å forene frontene.

Annonse

Men forsøket på å få til et kompromiss kan vise seg å være umulig, ifølge Dagbladet.

I Ap skal det nå være et flertall som sier nei til avkriminalisering. Mindretallet, som altså sier ja til rusreformen, skal være lite villig til å gå med på et kompromiss der avkriminaliseringselementet er fjernet.

– Et kompromiss som i realiteten avviser rusreformen ved at det ikke blir avkriminalisering, er ikke et reelt kompromiss, sier Bergens ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), som har markert seg som en forkjemper for rusreformen, til avisa.