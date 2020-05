Rotevatn: – Vi har halvert tapet av sau til rovdyr siden Sp satt i regjering

– Jeg har den største sympati for hvor krevende det er for den enkelte bonde å miste beitedyr til rovdyr, åpnet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn med å si under Stortingets spørretime på onsdag.

Gjennom seansen sendte Senterpartiet tre av sine representanter på talerstolen for å utfordre statsråden på regjeringens rovdyrpolitikk.

– Tror vi kommer i mål

Senterpartiets Ole André Myhrvold uttrykte bekymringer for årets beitesesong.

– Nå går vi inn i en sommer hvor halvparten av ulvene som skulle vært tatt ut, ikke er tatt ut. Dermed trenger man ikke være klarsynt for å se hvordan sommeren blir.

Rotevatn viste til årets fellingstall.

– Det ble skutt tre ulv i forrige uke, og det er registrert 12 døde ulv i år. I forrige periode i fjor ble det registrert syv døde ulv, svarte han.

Dermed er han optimistisk om å nå årets fellingsmål.

– Jeg er ikke bekymret for at vi skal komme i mål med lisensfellingen, men jeg kan ikke garantere at det finnes ulv der man tror det finnes ulv.

Rotevatn la til at kvotene kan være større en det faktiske ulvegrunnlaget i de aktuelle områdene, siden ulven er kjent for å flytte på seg.

– Laveste på 10 år

Rotevatn parerte angrepene fra Senterpartiets representanter med tall som viser en nedgang i tapet av sau til rovdyr.

– Tapet av sau til ulv i fjor var det laveste på 10 år. Samlet sett har vi halvert tapet av sau til rovdyr siden sist Senterpartiet hadde ansvar i den rødgrønne regjeringen, sa han.

Dette mente Rotevatn er et tegn på at regjeringen følger opp den politikken som er bestilt fra Stortinget, noe han påpekte at Riksrevisjonen har bekreftet.

Også i ulvesonen er det flere sau på beite.

– Det er flere sau på beite enn det var før, inkludert i ulvesonen. Det betyr ikke at den enkeltes bondes tap ikke er alvorlig, for det er den alltid, sa Rotevatn.

– Skal ulven fredes?

Senterpartiets Emilie Mehl fra Hedmark utfordret Rotevatn på en ulv som ble flyttet høsten 2019. Den har siden etablert seg med make i et område i Stor-Elvdal og Rendalen som kan være delvis utenfor ulvesonen.

– Dette er beiteprioriterte områder hvor det ikke skal være ulv, og hvor det allerede er et høyt press fra ulv, forklarte Mehl.

Mehl spurte Rotevatn om denne ulven skal fredes eller ikke, da en fredning i praksis vil føre til en utvidelse av ulvesonen i området.

– Vi vet ikke helt enda hvor stort dette reviret er. Det er et viktig spørsmål, og vi skal komme tilbake til dette når vi vet mer om reviret er utenfor, innenfor eller delvis innenfor ulvesonen, svarte statsråden.

Rotevatn mente det var grunn til å juble for at denne ulven, som blir kalt genetisk viktig, har etablert seg i Norge.

Ulven er genetisk viktig fordi den bidrar til å motvirke den negative trenden med økt innavl i den norske ulvestammen.

– Det mener jeg de som vil ha færre ulv også burde støtte, for jo mer innavlet stammen er, jo flere individ trenger man for at den skal være bærekraftig, sa Rotevatn.

Dermed fører altså ulven i Storelvdal og Rendalen i Innlandet til at man trenger færre ulv til å gjøre stammen bærekraftig.

– Jeg tror ikke det finnes et land i verden som har mer kontroll på ulvebestanden enn Norge. Vi bruker store ressurser på kontinuerlig kartlegging, konkluderte Rotevatn.