Rotevatn snudde søndag kveld – fellingstillatelse gitt på ny bjørn i Troms

Vedtaket ble gjort søndag etter at departementet fikk saken fra Miljødirektoratet 6. juli.

– Jeg har forståelse for at de som har dyr på beite i området har ønsket avklaring tidligere, men denne saken har vært krevende, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding søndag kveld.

Søndag ettermiddag ble det klart at ytterligere to sauer var slått i hjel av bjørn i prioritert beiteområdet i Bardu. Da hadde to sauekadavre blitt registrert allerede 12. juli, seks dager før departementet til slutt innvilget fellingstillatelse.

Sandra Borch sa til Nationen søndag ettermiddag at hun mente rovdyraktivister i Klima- og miljødepartementet trenerte ankebehandlinga for å unngå fellingen.

– Nå må Erna Solberg på banen og overkjøre byråkratene i Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, før flere sauer i utmarka i Bardu blir revet i i hjel, sa en oppbrakt Borch til Nationen.

Fire sauer tapt under ankebehandling

I slutten av juni og starten av juli ble det skutt tre bjørner i Troms, men Miljødirektoratet ga i utgangspunktet avslag på søknad om å skyte en fjerde.

– Siden den siste bjørnen ble skutt 2. juli, er det registrert tap av fire sau til bjørn i Bardu kommune. Disse tapene var ikke kjent da Miljødirektoratet fattet sitt vedtak, og de fører til at saken nå er vektet annerledes, heter det i pressemeldingen.

Nationen kommer tilbake med mer mandag formiddag.