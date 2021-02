Torsdag gikk klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) live på Facebook for å etterligne en klimadebatt mellom han selv og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Det etter at radioprogrammet Politisk kvarter gjorde et poeng av at Senterpartiet ikke hadde stilt opp på deres sending om klimapolitikk. Rotevatn hadde derimot takket ja til å delta.

Den debatten mellom Rotevatn og Vedum ble det ikke noe av, noe førstnevnte løste på Facebook. Bare at der ble karakteren Vedum spilt av en kartong Q-melk og et lydklipp av Vedums latter.

– Ja, jeg hører at du sier det, men utfordringen er at dere aldri sier hva dere er for. Hvis dere er for å nå klimamålene, så kan dere ikke bare si «nei, nei, nei», sier en sarkastisk Rotevatn til melkekartongen «Vedum».

– Sagt med glimt i øyet

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier Vedum ikke hadde mulighet til å delta på Politisk kvarter, men at hun hadde stilt opp dersom NRKs programleder Ingunn Solheim hadde ringt henne og spurt.

For Rotevatn var dette langt fra et engangstilfelle.

– Hvis det var et engangstillelle at de ikke ville møte i debatt, så hadde jeg ikke laget noen video. Men det er flere andre eksempler, sier han og nevner saken fra Nettavisen hvor Sp sa de ikke visste hvorfor partiets klimapolitikk ble borte fra nettsiden etter at Vedum kom med et utspill som brøt med punktet om nysalg av nullutslippsbiler etter 2025.

– Jeg synes at når et parti nekter å snakke om egen politikk og å svare på vanskelige spørsmål om den politikken, så er det helt greit å vise det fram. Jeg gjorde det med litt glimt i øyet, som jeg håper blir mottatt på en okei måte, sier Rotevatn.

– Lavmål

Men videoen ble ikke godt tatt imot av Arnstad.

– Jeg synes det er lavmål av en statsråd. Ganske barnslig, egentlig.

Arnstad, som selv har vært statsråd, sier Rotevatn bør ta en titt på Senterpartiets partiprogram.

– Det eneste Rotevatn trenger å gjøre er å hente ut utkastet til Senterpartiets program og se hva som står der. Vi har mange sider om klimapolitikk, og der finner han svar på de fleste spørsmålene. Både hvordan vi vil satse på batteri, vindkraft, havvind, biogass og utslippskutt i landbruket. Han finner svarene om han bare gidder å finne fram programutkastet.

– Ler dere dere gjennom debattene?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi tar denne debatten ytterst alvorlig. Men det må også være mulig å føre en mer nyansert debatt om hva som er klokt og fornuftig å gjøre i klimadebatten. Regjeringen og Sveinung Rotevatn satser nesten alt på ett kort, og det heter avgifter.

Arnstad forteller at Sp er kritiske til at flate avgiftsløft alene kommer til å løse klimautfordringene.

Nationen spør klimaministeren om videoen var barnslig.

– Hvis det er noe som er barnslig så er det å ikke stille opp i en debatt fordi spørsmålene kan være litt vanskelige. Det vil jeg kalle barnslig. Det å ha litt glimt i øyet som politiker er jeg for. Jeg har tidligere kalt Sp for Norges mest humørløse parti, og det synes jeg de stadig bekrefter. De er stadig så sinte hvis noen har litt glimt i øyet mens de kritiserer dem.

Mener Sp fører en nyansert debatt

Arnstad forteller om en Sp-politikk som berører alt fra industri til energi, landbruk, skog, husholdninger og sirkulærøkonomi.

– Men Rotevatn velger å henge seg opp i én linje, som går på det at man må se på de sosiale og geografiske forskjellene som flate avgifter gir.

Hun mener Rotevatns linje kan skade legitimiteten til klimapolitikken.

– Jeg vil at vi skal ha nådd våre klimamål om 10 år. Skal vi klare det, må vi ha den brede befolkningen med oss. Innfører vi tiltak som føles urettferdig eller gjør at politikken mister legitimitet i store deler av befolkningen, så har klimapolitikken tapt.

– Vi prøver å føre en nyansert debatt om hvilke virkemidler som virker best, og hvilke virkemidler vi også kan få oppslutning om i det norske samfunnet.

– Jeg opplever overhodet ikke at Senterpartiet fører en nyansert debatt. Tvert i mot løper de rundt og finner opp eventyr om at regjeringen vil nekte folk å spise det de selv ønsker til middag, svarer Rotevatn.

– Marit Arnstad har helt rett i at det finnes mye politikk i programmet deres. De vil kvitte seg med forurenser betaler-prinsippet. En helt grunnleggende forutsetning i norsk politikk om at det skal koste å forurense. Det ligger bak vårt forslag om å øke Co2-avgiftene. Der er det tatt dissens i Sps programutkast.

Nå ønsker de to kranglefantene å debattere ansikt-til-ansikt.

– Jeg kan diskutere dette med Marit Arnstad når som helst, hvor som helst, sier Rotevatn.

Arnstad sier hun stiller opp i morgen, dersom NRK ringer.