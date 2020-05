Rotevatn: – Det finnes ingen «quick fix» for Venstre

– Jeg har stor tro på Venstre og på at vi har svarene som trengs for å kutte klimagassutslippene, bedre vilkårene for næringslivet og styrke skolen. Og jeg har tro på at jeg kan lede Venstre både i regjering og valg, sier Rotevatn til NTB.

Onsdag morgen gikk han ut på Facebook og sa at han ønsker å bli ny Venstre-leder. Det kommer etter et år med spekulasjoner og drama rundt ledervervet i partiet.

Det endte med at nåværende leder Trine Skei Grande 11. mars kunngjorde at hun ville trekke seg på Venstres landsmøte i september, etter at hun først hadde blitt innstilt som leder for en ny periode av en enstemmig valgkomité.

– Det ble enormt mye støy

Da Rotevatn og Abid Raja ble tildelt statsrådsposter i januar i kjølvannet av at Frp gikk ut av regjering, ble det spekulert på om de fikk postene i bytte mot at de ikke skulle stille mot Grande i kampen om ledervervet i Venstre.

I stedet ble de to i mars, i forkant av at Grande trakk seg, innstilt som nye nestledere av valgkomiteen.

– Kan du nå si om det var hold i disse spekulasjonene?

– Det var diskusjoner med valgkomiteen gjennom vinteren, men jeg vil ikke gå inn på hva diskusjonene gikk på, sier Rotevatn.

– Det jeg kan si, er at jeg trodde det ville være en god og samlende løsning med Raja og meg som nestlederkandidater, og at Grande fortsatte som leder. Det viste seg å være feil. Det ble enormt mye støy.

I tillegg til kulturminister Raja har også næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby blitt trukket fram som aktuelle lederkandidater.

Ingen av dem har så langt bekreftet at de stiller som kandidater til ledervervet. Alle tre sa onsdag, etter Rotevatns kunngjøring, at de er opptatt med å håndtere koronasituasjonen, og at de vil komme tilbake til lederspørsmålet.

Vil ha åpenhet

– Hvorfor går du ut med dette nå?

– Landsmøtet nærmer seg og kommer like over sommeren. Partiet må få tid til å bli kjent med meg som kandidat og få muligheten til å stille meg spørsmål. Jeg har brukt mye tid på å tenke over dette, og det er en stor og personlig beslutning å ta.

– Samtidig vil jeg ha en åpen prosess og jobbe minst mulig i kulissene. Jeg tror Venstre er best tjent med at mest mulig foregår på den åpne scenen, sier Rotevatn.

Han vil ikke gå inn på hvem av de tre andre han ser på som sin sterkeste utfordrer i en mulig kamp om ledervervet.

– Jeg tenker ikke på noen av dem som utfordrere. Vi skal jobbe sammen uansett hva som skjer, og jeg er topp motivert for å bidra i partiet uansett hvilket verv jeg blir tildelt.

Ingen «quick fix»

Venstre har i lang tid slitt på partimålingene. Forrige gang partiet lå over sperregrensa over tid var i første halvdel av 2018, ifølge nettstedet Poll of polls. De siste månedene har partiet stabilisert seg på rundt 3 prosent på stortingsmålingene.

Hvis det blir valgresultatet, vil partiet bli redusert fra åtte til to representanter på Stortinget.

– Det finnes ingen «quick fix» som kan løfte Venstre. Det kommer til å kreve hard jobbing, men jeg er innstilt på det. Vi må være tydelige som et moderne, liberalt parti over tid, sier Rotevatn.

