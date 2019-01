Ropstad: – Stolt og glad for viktige KrF-gjennomslag

– Jeg vil begynne med å takke de andre partiene for tøffe, men veldig konstruktive samtaler der jeg mener vi har funnet gode løsninger for Norge. Og jeg er stolt og glad for viktige KrF-gjennomslag i denne plattformen, sa Ropstad på en pressekonferanse torsdag kveld.

Han opplyser at KrF hadde en klar ambisjon om å få til en barnereform og en likeverdsreform, i tillegg til å ta vare på de kristne røttene og løfte de kristne verdiene, samt å få til et stort engasjement for å bekjempe klimaendringer og for å kjempe for verdens fattigste.

– Det leverer vi på, sa Ropstad.

Han trekker fram barnereformen med en tydelig innsats for å bekjempe fattigdom blant barn som et av de største gjennomslagene.

– Barnetrygden skal økes med 7.200 kroner for barn mellom 0 og 6 år, og økningen av barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Det er en viktig sosial seier for ungene som vokser opp i fattigdom, sa Ropstad.

