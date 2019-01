Ropstad: – Jeg er ingen mørkemann

Ropstad overtok tirsdag nøkkelkortet til sitt nye departement fra avtroppende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

– En stor dag for KrF, konstaterte Ropstad.

De siste dagene har KrF-nestlederen blant annet blitt beskyldt for å være «moralismens mørkemann på Sørlandet». Men slike karakteristikker rister han av seg.

– Jeg har valgt å være veldig tydelig i debattene. Men jeg er glad for at mange har tatt avstand fra enkelte av karakteristikkene som er blitt brukt, sier Ropstad til NTB.

Angrer

Likevel angrer han litt på det etter hvert famøse utsagnet om at om man kan bære fram et barn, så greier man to.

– Det burde vært sagt på en annen måte. Men jeg er en politiker som ser framover, sier han.

– Enkelte mener at utsagnet avslører hvordan du egentlig tenker?

– Mitt poeng var at det er min oppgave som politiker og samfunnets oppgave å legge til rette for at folk skal greie å bære fram to barn.

I motsetning til Helleland vil ikke Ropstad få ansvar for likestilling og saker som angår homofile, når han nå overtar som minister. Derimot får han ansvar for trosspørsmål.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt ansvar for likestillingsfeltet. Men vi hadde et stort ønske om å styre trospolitikken, sier Ropstad.

Kvinner og homofile

– Mange hevder at du nå er med i en kvinnefiendtlig regjering. Hva mener du om det, ville pressen vite.

– Jeg var veldig stolt over å se fire kvinnelige partiledere stå der med en historisk flertallsregjering. Det å si at regjeringen er kvinnefiendtlig, er jeg veldig uenig i, svarte Ropstad.

Samtidig forsikrer han om at han også skal være de homofile familienes minister.

– Ja, absolutt. Jeg er en statsråd for alle barn og alle familieformer. Jeg vil arbeide mot diskriminering av homofile, sier den nyutnevnte KrF-statsråden til NTB – som samtidig avviser at han vil bli å se i årets Pride-parade. På spørsmål om hva han synes om støyen rundt hans LHBT-engasjement, svarer han:

– Jeg håper folk vil dømme meg for det jeg gjør.

Frykter ikke krymping

Om KrF vil lide samme skjebne som Venstre i regjering og krympe kraftig, gjenstår å se, mener Ropstad. Han er ikke bekymret over den høye medlemstilstrømmingen til partiene på venstresida de siste dagene.

– Jeg tror at når gjennomslagene vi har fått i regjeringsplattformen, settes ut i livet, så vil det skape engasjement hos KrF-erne. Jeg håper og tror at gjennom regjeringsdeltakelsen vil vi både greie å samle partiet og hente inn flere velgere på sikt.

I eget parti har flere fylkeslag vendt tommelen ned for Ropstad som partileder. Det tenker han foreløpig ikke så mye på, hevder han.

– Jeg har vært opptatt av at vi skal få mest mulig gjennomslag for KrFs politikk. Nå må partiet få lov til å gjennomføre denne prosessen på en god måte, sier Ropstad.