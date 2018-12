Ropstad håper å være ferdig sondert innen en uke

Etter tre uker med sonderinger var tiden inne for en fot i bakken i KrF-leiren. Fortsatt er det for tidlig å si om det blir formelle regjeringsforhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre rett over nyttår.

– Det er et naturlig mål å komme i havn innen onsdag, sa Ropstad etter onsdagens omfattende KrF-møtemaraton på Stortinget med sentralstyret, landsstyret og sentralstyret igjen.

Onsdag om en uke er ikke bare siste arbeidsdag før Stortinget tar juleferie. Det er også dagen før statsminister Erna Solbergs (H) halvårige pressekonferanse i statsministerboligen rett bak Slottet.

Tar tiden de trenger

Men Ropstad kan ikke love en sonderingsavklaring i førjulsgave til statsministeren.

– Trenger vi noen dager på nyåret til å sondere ferdig, så gjør vi selvsagt det, understreker han.

Landsstyret fikk en gjennomgang av status på saker og framdrift, men uten at det ble røpet så altfor mange detaljer om innholdet.

– Det henger sammen med hvor vi er i sonderingene. Landsstyret ga også innspill som er nyttige å ta med seg inn i den siste fasen, oppsummerte Ropstad.

Deretter svingte han innom stortingssalen for en uvanlig tidlig votering til desemberinnspurten å være. Partiene på Stortinget skulle nemlig videre til hver sine juleavslutninger.

Avklaringer gjenstår

I forkant av den lange KrF-dagen slo partileder Knut Arild Hareide fast overfor NTB at dette var et naturlig tidspunkt å gi en status.

– Vår delegasjon forteller om gode samtaler, men at det også er en del reelle avklaringer som naturlig nok ikke har funnet sted, legger han til, uten å utdype nærmere hva som ligger i dette.

KrF-lederen ønsket i høst å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men tapte den interne dragkampen. Derfor sitter KrF nå i sonderinger om å gå inn i Solberg-regjeringen.

Hareide varslet på det ekstraordinære landsmøtet 2. november at han ville gå av hvis partiet valgte en annen kurs enn den han anbefalte. Han sitter imidlertid i KrFs referansegruppe for sonderingene.

– Viktig fase

Ropstad gikk mot Hareides råd og leder KrF i sonderingene.

– Vi har greie samtaler der man klarer å identifisere enighet og uenighetspunkter som det selvsagt i en sonderingsfase er viktig å få mest mulig avklaring på, for å se om det er noe poeng å gå inn i en forhandlingsfase, sier han til NTB.

Han erkjenner at det i en flertallsregjering vil være ekstra viktig for KrF å få gjennomslag i en eventuell plattform, siden regjeringens politikk da vil bli landets politikk.

Ropstad vil ikke gå inn på detaljer om innholdet i sonderingene, heller ikke om abortsaken har vært tema så langt.

– Men vi skal innom alle saksfelt før vi er ferdig sondert, sier nestlederkollega Olaug Bollestad til NTB.

Hemmelighold

De fire partiene har holdt kortene tett til brystet etter at Solberg samlet partienes ledere til et første møte 22. november.

Sist helg slo Venstre-leder Trine Skei Grande fast at klimapolitikken i Jeløya-plattformen, som regjeringen styrer på i dag, er utdatert og må skjerpes i en ny plattform. Venstre kom også med en åpen kravliste innen skole, arbeid og næring.

KrFs landsstyre svarer ikke med noen tilsvarende kravliste, men viser til arbeidet partiet allerede har gjort. Det betyr at økt barnetrygd, skjerpede klimakrav og sterkere innsats mot fattigdom står sentralt. I tillegg har Solberg skapt forventninger i KrF om endringer i abortloven. Ifølge Vårt Land vil KrF ha slutt på krav til likestilling og integrering i trossamfunn, og partiet krever tydelige formuleringer om Norges kristne og humanistiske arv og tradisjoner.

Samtidig er avstanden stor mellom KrF og spesielt Frp i skatte- og avgiftspolitikken. KrF la i sitt alternative budsjett opp til skatteøkninger i milliardklassen, blant annet i form av økte miljøavgifter, økte avgifter på alkohol og tobakk og innstramminger i taxfree-ordningen.

Frp vil for sin del innføre moms på elbiler og bruke pengene på lavere bomtakster, et forslag Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tirsdag beskrev som «helt idiotisk».