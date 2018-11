Ropstad ber frustrerte KrF-ere vente med utmelding

– Vi har vært forberedt på at det på kort sikt ville komme en reaksjon. Mitt håp er at folk vil vente med å melde seg ut og heller evaluerer regjeringsplattformen og det vi lykkes med, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Samtidig har 700 personer meldt seg inn i KrF etter at retningsvalget ble klart.

– Når vi får gjennomslag, tror jeg mange som har vært uenige, kan se at KrF er gjenkjennelig og det samme. Derfor er vi veldig tydelige på at vi ikke går i regjering for enhver pris. Det må være politisk gjennomslag som gjør det, sier Ropstad.

Mandagens samtaler på Statsministerens kontor (SMK) var første skritt på vei mot sonderinger og eventuelt regjeringsforhandlinger. Foreløpig handler det først og fremst om praktiske avklaringer og veien videre.

– Hva har du å si til de KrF-erne som håper du mislykkes med sonderingene?

– Det er lov å være skuffet. At mange kjenner det sånn nå, har jeg stor forståelse for. Min jobb er å bevise at det er mulig å få til god KrF-politikk i dette samarbeidet, sier Ropstad.

Første skritt

Før helgen besluttet KrF å gå i sonderinger med statsminister Erna Solbergs (H) regjering. Siste beskjed er at selve sonderingene kommer i gang først i neste uke.

– I dag har KrFs delegasjon hatt første samtale med Erna, Siv og Trine. Vi ser fram til fortsettelsen og kan love én ting: Vi kommer ikke til å selge oss billig, skrev KrF på sin Facebook-side mandag.

I hver sin svarte regjeringsbil forlot Frp-leder og finansminister Siv Jensen og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande SMK en drøy time etter at møtet med KrF startet.

Etter det NTB har grunn til å tro, fortsatte samtalene mellom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og delegasjonen fra KrF. Den består av nestlederne Ropstad og Olaug Bollestad, Erik Lunde fra Oslo KrF og den «røde siden» i partiet, samt politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe, Jorunn Halleråker.

Avklaring før jul?

Ropstad håper regjeringsspørsmålet blir avklart før jul.

– Det er ambisjonen. Men om det blir 20. desember eller 20. januar, er ikke det viktigste. Det viktigste er å få en god plattform. Hvis vi skal inn, blir det en flertallsregjering. Da blir det ekstremt viktig at det er gjort et godt nok arbeid på forhånd, sier han.

Nestlederen er opptatt av at det lages en ny regjeringsplattform og advarer mot å tro at man bare kan flikke litt på Jeløya-plattformen, som KrF mener er uten konkret verdiforankring i en kristen og humanistisk kulturarv.

– Jeg tror alle skjønner at KrF ikke kan gå inn i en regjering som ikke er tydelig på verdiforankringen, og at det gis et uttrykk for det. Det skal være mer enn bare en passiv formulering om at det er fint og flott med en kristen kulturarv. Den må si noe om en aktiv videreformidling, sier Ropstad.

Budsjettprosess

Allerede ved 12-tiden mandag møttes de fire i KrFs forhandlingsdelegasjon på Ropstads kontor på Stortinget.

I løpet av de neste ukene skal KrF også forhandle om neste års statsbudsjett med finanspolitikerne til Høyre, Frp og Venstre på Stortinget.

Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, brukte de først om lag en måned på sonderinger før selve forhandlingene startet.

KrF legger fram sitt alternative forslag til statsbudsjett fredag, opplyser partileder Knut Arild Hareide.

Senere samme dag skal partiet ha sitt første landsstyremøte etter det ekstraordinære landsmøtet der Hareide tapte kampen om partiets retningsvalg.