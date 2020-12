Rolf Einar Fife skal lede forhandlinger om EØS-støtte

Med seg i forhandlingsdelegasjonen får han avdelingsdirektør Sjur Larsen fra Utenriksdepartementet, avdelingsdirektør Astrid Holtan fra Nærings- og fiskeridepartementet og avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad fra Finansdepartementet.

Det vil samtidig med samtalene om EØS-støtte pågå parallelle forhandlinger om tidsbegrensede tollkvoter for fisk. I tidligere forhandlingsrunder har Norge krevd økt markedsadgang for sjømat som kompensasjon for pengehjelpen som gis til EU-land gjennom EØS-midlene.

EØS-midlene er penger fra EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein som skal gå til sosial og økonomisk utjevning i EU og EØS.

Dagens finansieringsordning utløper 30. april 2021, men selve utbetalingen av midler vil fortsette til 2024.

