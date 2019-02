Margrete Dysjaland, som er fylkesordførerkandidat for Rogaland Frp, forteller at resolusjonen skal sendes både til stortingsgruppa og partiets landsmøte. Hun håper dermed på grundig debatt på landsmøtet.

– Jeg og fylkespartiet vil kjempe sammen med bøndene for rettmessig behandling. Det er rett og slett ikke bra nok, verken prosessen eller erstatningen, sier Dysjaland.

Dysjaland var politisk rådgiver for Frp-landbruksminister Jon Georg Dale i to år før hun ga seg i fjor sommer. Da hun gikk av, fortalte hun at hun hadde fått mange telefoner fra fortvilede pelsdyrbønder.

– Det har vært ufattelig krevende å håndtere pelsdyr, sa hun til Nationen den gangen.

I resolusjonen skriver fylkeslaget at avviklingsperioden for næringa må forlenges fra at all pelsdyrproduksjon må opphøre innen 2025 til at produksjonen må være avviklet innen 2029. Det vil gi næringa forutsigbarhet, og samtidig mulighet til å planlegge avvikling, argumenterer Rogaland Frp.

Fylkeslaget krever videre at det må etableres en god dialog med næringen når kompensasjonsordninger fastsettes. «Beregningsgrunnlaget for erstatning må være bredere og støtte seg på flere analyser enn fra Menon Economics», heter det.

Menon Economics har beregnet kostnadene knyttet til en avvikling til opptil 400 millioner kroner. Andre utredninger har konkludert med at kostnadene kan bli mer enn to milliarder kroner.

«Kompensasjonsordninger må utformes slik at ingen bønder vil måtte sitte igjen med gjeld fra virksomhet som må legges ned som følge av forbud», skriver fylkeslaget, og viser til at noen av pelsdyroppdretterne kan risikere å sitte igjen med gjeld på opptil 10 millioner kroner dersom det forslaget som regjeringen la fram i fjor høst blir en realitet.

Her foreslås det en kompensasjon til oppdretterne på til sammen 365 millioner kroner, fordelt med 50 millioner til avviklingskostnader, 50 millioner til omstillingsmidler og resten til erstatning for kapitalverdier.

Rogaland Frp mener at «de vurderingene regjeringen har lagt til grunn for erstatningsbeløp for gjennomføring av forbud mot pelsdyrhold er satt altfor lavt, og konsekvensene for næringen og ikke minst familiene som blir rammet av at livsgrunnlaget blir revet bort, vil bli dramatisk».

«Det må gis kompensasjon for reelle avviklingskostnader. Erstatningen må kompensere fullt ut eiendommens verditap, samt se på muligheten for alternativ produksjon etter avvikling og kostnader knyttet til dette», heter det i resolusjonen.

Frp-fylkeslaget vil også at det skal tilbys avviklingsordninger for virksomhet som leverer utelukkende til pelsdyrnæring, som fôrkjøkken og pelsesentraler.