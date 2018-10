Røe Isaksen overrasket over røde KrF-stemmer

– Det er overraskende at flere i KrF vil gi Sosialistisk Venstreparti mer makt og innflytelse. Partiet vil blant annet fjerne kristendommen fra barnehagen, barneskolen og grunnloven, og det er ikke veldig mange år siden de satte ned en arbeidsgruppe for sekularisering, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Reagerer kraftig

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på språkbruken til statsråden ettersom Røe Isaksen først kalte utvalget for et avkristningsutvalg, noe han reagerte kraftig på. Røe Isaksen har da også siden moderert sin uttalelse.

– Jeg skjønner at mye står på spill for Høyre nå. Men nå er jeg lei av at de prøver å bruke SV som skremsel, sier han.

– Nå må jeg be Høyre om å prøve å vinne KrFs gunst med ærlige midler. Jeg tror de fleste vet hva som kommer til å skje hvis SV får innflytelse over norsk politikk. Det vil bli mer rettferdig fordeling og bedre miljøpolitikk. Så får hver og en vurdere hvor skremmende det er, sier Lysbakken.

Jevnt

Etter avstemningene i fem KrF-fylkeslag lørdag er det klart at Hareide og hans alternativ om å gå inn i regjering med Sp og Ap, med SV som sannsynlig støtteparti, får 27 nye delegater ved landsmøtet i november.

Alternativet hvor KrF går inn i dagens regjering får 19 nye delegater.

Så langt leder likevel det borgerlige alternativet med 83 mot 74 delegater, før de fem siste fylkeslagene har holdt sine avstemninger.

– Åpen dør

– Det er jevnt mellom de i KrF som vil fortsette det gode samarbeidet mellom de ikke-sosialistiske partiene og de som vil kaste Erna Solberg som statsminister og innsette Jonas Gahr Støre, sier Røe Isaksen.

Han viser blant annet til at statsminister Erna Solberg tidligere denne uken gikk ut og inviterte KrF til forhandlinger om abortkrav.

– Vi har sagt at vår dør er åpen for KrF og at vi mener de vil få mer gjennomslag for sin politikk hos oss sammenlignet med hva de vil få med Gahr Støre, sier næringsministeren.

