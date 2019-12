Røe Isaksen er uaktuell som Høyre-nestleder

Røe Isaksen har gitt beskjed om at han er uaktuell til et eventuelt nestlederverv til valgkomiteens leder Harald Furre, skriver Aftenposten.

41-åringen skal bli far for tredje gang om to uker. Han sier han også mener det er behov for fornyelse i partiets arbeidsutvalg og at han derfor ikke vil tviholde på plassen sin der.

– Jeg stiller meg imidlertid til disposisjon for fortsatt plass i AU dersom valgkomiteen ønsker det, men har full forståelse hvis den ønsker noen andre inn. Jeg er ikke aktuell for andre verv enn det, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen sa før valget i 2017 nei til renominasjon i Telemark og er ikke lenger innvalgt på Stortinget.

Annonse

De fleste i Høyre mener imidlertid at han må være valgt inn på Stortinget dersom han skal være «i posisjon» til å overta som partileder dersom Erna Solberg går av som leder i 2022, noe flere i Høyre ser som et mulig scenario dersom Høyre taper valget i 2021 og går i opposisjon, skriver avisen.

Røe Isaksen åpnet i et intervju med Aftenposten i mars for å gjøre comeback på Stortinget i 2021.

– Jeg er i tenkeboksen og vil svare nominasjonskomiteen når den tid kommer, sa han.

I forrige skrev Aftenposten at Tina Bru (33) er en het kandidat til å erstatte Bent Høie som 2. nestleder i Høyre. Høie blir fylkesmann i Rogaland i 2021 og går derfor av som nestleder neste år.

(©NTB)