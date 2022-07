Rødts ønskede hastemøte om strømpriser blir ikke noe av

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sendte tidligere i juli et brev til Stortingets presidentskap og ba om et hastemøte om strømkrisen.

Det blir ikke noe av. Årsaken er at Rødts ønske om hastemøte ikke blir behandlet før om tre uker, skriver VG.

– 8. august vil presidentskapet behandle anmodningen om å innkalle Stortinget, skriver pressekontakt Lars Barstad i en tekstmelding til avisa.

Om alt går som opprinnelig planlagt, samles ikke Stortinget igjen før i oktober.

Det var tidligere i juli at Rødt og SV varslet at de ville avbryte Stortingets sommerferie for å hindre en mulig strømkrise til vinteren. SV krevde opprinnelig nye tiltak innen utgangen av juli.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har advart om at høye strømpriser kan gi en tøff høst og vinter. Også Statnett har advart om lav fyllingsgrad i magasinene, og regjeringen har bedt kraftprodusentene om å holde igjen på vannet.

Tidligere har regjeringen varslet at dagens strømstøtteordning vil bli utvidet til ut mars neste år.

