Rødt vil stoppe tvangssammenslåing av fylker

Stortingsrepresentant og partileder Bjørnar Moxnes vil onsdag fram et forslag fra Rødt om at alle tvangssammenslåinger av fylker skal stanses. Det gjelder både Finnmark og Troms, Buskerud, Østfold og Akershus (Viken), Telemark og Vestfold, Oppland og Hedmark (Innlandet) og Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland).

Annonse

– Nå som alle brikkene er på plass, etter at regjeringa la fram sin oppgavemelding på fredag, burde alle se at regionreformen ikke er verdt papiret den er skrevet på. Reformen er et politisk makkverk som legger opp til en regional sentralisering der makt og arbeidsplasser flyttes fra distriktene til store fylkeshovedsteder. Vi må nullstille alle tvangssammenslåingene, så kan vi heller flytte makt og penger ut i landet på demokratisk vis, sier Moxnes.

Han mener det ikke er nok å spille ballen tilbake til fylkestingene, slik Senterpartiet nylig har foreslått i alle de nevnte sammenslåingene, unntatt Finnmark, Troms og Viken.

– Jeg tror ikke folk i Sogn og Fjordane eller Hedmark vil bli fornøyde med en slik forskjellsbehandling, hvor framtiden til hjemfylkene deres legges i hendene på toppolitikere med utsikt til posisjoner i de nye storregionene. Der det ikke er noe lokalt ønske fra befolkninga om sammenslåing skal det heller ikke gjennomføres noen sammenslåing. Jeg håper folk over hele landet vil reise seg og si ifra, slik at Stortinget blir nødt til å lytte, sier han.