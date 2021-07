Rødt vil øke flomberedskapen med 400 millioner kroner

– Flere av utfordringene de siste dagene kunne vært unngått om regjeringen hadde satt av nok penger, mener Seher Aydar, andrekandidat til Stortinget for Rødt i Oslo.

De siste dagene har store deler av landet vært utsatt for tordenvær og styrtregn. Onsdag ble deler av Bergensbanen stengt etter at skinnegangen ble lagt under vann og Stortinget ble oversvømt, i tillegg gikk det et jordskred på Vang i Valdres som følge av ekstreme nedbørsmengder.

Torsdag morgen hadde Tryg Forsikring allerede registrert 150 skadesaker i forbindelse med lynnedslag og styrtregn.

– Klimaendringene er her allerede, og vi vet at det vil føre til mer ekstremvær. Da må en ny regjering forplikte seg til å kraftig øke bevilgningen til flom og annen beredskap, sier Aydar.

Rødt har derfor lagt til 400 millioner kroner ekstra til flomberedskap i sitt alternative statsbudsjett.

– Vi vil være en pådriver for at dette blir prioritert av et nytt Storting.

Ekstremværet de siste ukene har forårsaket milliardskader i tre kontinenter den siste tiden. I Tyskland og Belgia mistet over 200 personer livet i vannmassene.