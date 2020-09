– Skal vi få til de kraftfulle klimatiltakene som trengs i tida framover, må miljøpolitikken oppleves som rettferdig. Nå opplever folk flest at klimapolitikken er tilpassa folk som har god inntekt og bor i de store byene. Da kan vi ikke fortsette å sende hele regninga til de som bor utenfor byene og er mest avhengige av å reise for å komme seg på jobb, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen, til NTB.

Mandag legger Rødt fram sitt første stortingsprogram som stortingsparti og som programmet partiet skal gå til valg på neste høst.

Bygge mer jernbane i nord

Et av satsingsområdene er klimavennlig samferdsel i distriktene.

– Fellesskapet må ta ansvar for å bygge ut et kollektivtilbud som fungerer i hverdagen til folk, sier Martinussen.

Partiet foreslår blant annet:

* Å ta jernbanesektoren tilbake i statlig regi

* Satsing på elektrifisering av jernbanen og flere dobbeltspor.

* Prioritere oppgradering av Nordlandsbanen med utbygging nord for Fauske, og forlengelse til Nord-Norgebanen.

* Utbygging av ladestasjoner for elbiler i alle kommunesenter

* Differensierte drivstoffavgifter, som gjør drivstoff billigere i distriktene enn i byene

* Fullt skattefradrag for arbeidsreiser med tog, båt og buss.

Vil ta tilbake NSB-navnet

Rødt vil at jernbanen i Norge skal renasjonaliseres og gjenreises som en samlet etat med ansvar for både infrastruktur, transport, vedlikehold og renhold, samt avslutte anbud for gods- og persontransport på jernbane.

– Hvis vi skal bruke milliardene som trengs på samferdsel de neste ti årene må vi være sikre på at de ikke renner ut i privat profitt gjennom utenlandske togselskap på norske baner, sier Martinussen.

Partiet vil også skifte navn på Vy tilbake til NSB og slå sammen Flytoget og Vy/NSB.

Partiet foreslår videre at jernbanenettet skal utvides og kobles sammen med svenske og finske linjer, og at alle eksisterende baner skal oppgraderes med flere krysningsspor, flere parallelle spor og mer effektive terminaler.

Heller rassikring enn mer motorvei

For veisektoren vil Rødt gå mot utvidelser av veikapasitet i byområdene til fordel for rassikring og trygging av veier i hele landet.

– Planlagte motorveiprosjekter i byområdene må skrinlegges. Trafikksikkerhet og fremkommelighet skal ikke være forbeholdt by og tettsteder, sier Martinussen.

Partiet foreslår blant annet å øke veiavgiften for tungtransport og utvikle havneinfrastrukturen slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien.

Partiet vil videre utvide de smaleste fylkes- og riksveiene slik at de blir minimum 6 meter brede, og kan merkes med gul midtstripe, samt innføre flere ordninger der taxier kjører som kollektivtransport på faste, forhåndsbestilte ruter til lokal kollektivtransportpris.