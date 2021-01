Rødt vil ha samarbeidsavtale ved regjeringsskifte

– Vi skal ikke være en dørmatte, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK.

«Vår vurdering er at det mest effektive for å sikre en ny politisk retning vil være en avtale med en ny regjering, gitt at avtalen er god nok», heter det i et dokument som legges fram onsdag kveld.

Den grønneste regjering noensinne

Miljøpartiet De Grønne (MDG) bestemte seg før jul for at de ville samarbeide med Ap og SV etter stortingsvalget i 2021, men anser seg fremdeles som blokkuavhengig.

Leder i MDG, Une Bastholm, sier følgende til Nationen, mo:

– Vårt mål er å få avgjørende innflytelse på Norges neste regjering, slik at denne blir den grønneste noensinne. Det vil merkes ved at klimautslippene går raskt ned og Norge bidrar til å minst halvere klimautslippene på ti år.

Hun sier også at det må bli lett å velge rett, ved at de miljøvennlige alternativene i hverdagen som elbil, buss og tog, frukt og grønnsaker blir billigere. Det skal også lønne seg å gjenbruke og reparere.

– Samtidig som det blir dyrere å forurense. Vi må også slutte å bygge ned matjord og rasere naturen, som i seg selv binder karbon og sikrer mattrygghet, sier Bastholm.

Vil stege døra for høyresiden

– Valget må bli et politisk retningsskifte. Derfor åpner vi for et reelt samarbeid med ny regjeringen for å stenge døra for høyresiden, sier Rødt-lederen.

Hos MDG sier Bastholm at en regjering med kun Ap og Sp, som kan sikre flertall med Frp i Stortinget, fort vil bli en katastrofe for dagens unge og verdens mest sårbare.

– De har krav på at vi hindrer klimakrisen og det enorme tapet av natur og arter. Sammen med Frp forhandlet jo Ap og Sp fram en skattegavepakke på mange milliarder til oljebransjen i fjor, uten å sikre annet, bærekraftig næringsliv noe i nærheten av samme fordelene. Det viser at MDG virkelig trengs for å sikre helhet og høye nok ambisjoner i en regjering på venstresiden, sier Bastholm. (NTB/Nationen)

Ap/Sp-regjering

Bastholm sier følgende om en potensiell Ap/Sp-regjering:

