Rødt slakter Ap for å holde liv i NorthConnect-kabelen

På torsdag skal kraftkabalen NorthConnect endelig opp til votering i Stortinget.

Frp, Rødt, Sp og SV har ikke flertallet som trengs for å felle prosjektet, og Stortinget vil i stedet be regjeringen komme med et forslag til endring i energiloven.

Det vil bane vei for at Statnett får monopol på framtidige utenlandskabler.

Det kaller Espen Barth Eide (Ap) 100 prosent gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Barth Eide har fått det han vil: Å holde døra på gløtt for at NorthConnect kan få ny konsesjon om noen år.

– NorthConnects skjebne ligger i Aps hender. De kan gå sammen med industrien, LO og venstresiden for å skrinlegge kabelen en gang for alle. Eller de kan går sammen med Høyre og holde døra på gløtt, slik Barth Eide vil, sier Moxnes.

– Sjansen kan glippe

Regjeringen ga ikke konsesjon til å bygge NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland, da et flertall i Stortinget var mot.

I stedet valgte de å vente noen år. Da vil man ha erfaring fra to utenlandskabler som nå er under utbygging.

Moxnes sier det ligger en risiko i å skyve den endelige avgjørelsen fram i tid.

– Det er nå på torsdag at NorthConnect kan erklæres for død og begravet, sier han. Det er nå Frp ikke er bundet opp i regjering og kan stemme mot. Vi aner ikke om Frp er i regjering eller hvordan stortingsflertallet ser ut i 2024.

– Det vi vet er ståa akkurat nå, hvor man kan danne flertall for å skrinlegge kabelen, sier han i samtale med Nationen.

– Han burde vite bedre

Arbeiderpartiet har lagt til grunn tre kriterier som må oppfylles før de støtter utbyggingen av nye kraftkabler:

Statnett skal ha monopol på å eie og drifte utenlandskabler; det skal høstes erfaringer fra kablene som nå er under utbygging; eventuelle nye kabler må være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Barth Eide, som er partiets energipolitiske talsperson, sier det viktigste man kan gjøre er å endre loven – ikke å skrote enkeltprosjekter.

– Moxnes burde vite bedre. Man kan ikke binde opp et fremtidig storting. Det vet han. Hvis Stortinget vil gjøre noe som varer, så må man endre loven, sier Barth Eide til Nationen.

Han sier også han er overrasket over å ikke få mer støtte fra Rødt til å gi Statnett eierskap over framtidige utenlandskabler.

– Ap gjemmer seg bak Statnett

Rødt ønsker også statlig eierskap, men Moxnes mener Aps argumentasjon er tull, og sier Barth Eide gjemmer seg bak Statnett.

Det gjør ingen forskjell om NorthConnect er statseid eller ikke, sier han.

– Det forandrer ikke et øre på strømmen! Espen Barth Eide gjemmer seg bak at Statnett skal ha monopol, men et statseid NorthConnect vil øke prisen på strømmen for industrien akkurat like mye som hvis den var privateid, sier en oppgitt Moxnes.

– Det er et lite prinsipielt standpunkt, fordi det gjør en forskjell hvem som eier kablene, svarer Barth Eide.

Men han sier seg også enig i at NorthConnect-kabelen vil påvirke strømprisene likt uansett hvem som er eier.

– Derfor har vi et sett med prinsipper for norsk kraftpolitikk, som vi har fått gjennomslag for, fortsetter han.

Barth Eide sier til Nationen at kraftkabler ikke er negative i seg selv, og at norsk industri er godt fornøyd med fire kabler som henter vindkraft fra Danmark.

Moxnes mener Aps ståsted i energi- og miljøkomiteen vil gi dem ryggdekning til å si 'ja' til kabelen i framtiden.

Også det bekreftes av Barth Eide, som står fast ved hvor gunstig det er å høste erfaringer.

– Vi har utsatt denne kabelen midlertidig. Vi hindrer at den kan få konsesjon på flere år, så vil vi ha de nye erfaringene om noen år. Hvis de bekrefter frykten for økte priser så bør vi ikke bygge flere kabler. Det er poenget med å høste erfaringer. Du må faktisk høste erfaringene.

– Vi tenker prinsipielt

Barth Eide er klar på at Ap har den mest helhetlige energipolitikken i landet.

– Vi vil ikke at det bygges nye kabler som er eid av kraftprodusenter. Det er et ordentlig grundig tiltak. Mer enn bare å stoppe et enkeltprosjekt, sier han.

Barth Eide er oppgitt over at flere partiet virker å være mest opptatt av å bli sett og hørt i NorthConnect-saken. Ap, sier han, vil både mene noe og få noe gjort.

Her trekker han fram Rødt og Senterpartiet, som ikke støtter Aps plan om å endre energiloven.

– Vi tenker prinsipielt, og henger oss ikke opp i enkeltsaker, sier han.

– I mars 2018 fikk vi bredt flertall, uten Moxnes, for noen prinsipper for norsk kraftpolitikk, fortsetter Barth Eide. Ett av dem er at norsk kraft først og fremst skal brukes til å sikre god pris til norsk industri og forbrukere.

– Vi vil ikke ha kabler som øker prisen i Norge, avslutter Barth Eide.