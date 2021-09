Rødt satser på å komme over sperregrensa

– Vi er veldig spent. Vi er positive og målingene går bra, men vi er avventede til vi ser det endelige resultatet, sier Hansen til TV 2 ved åpningen av partiets valgvake mandag kveld.

Ved stortingsvalget i 2017 endte Rødt med 2,4 prosent av stemmene. Partileder Bjørnar Moxnes har vært partiets eneste representant i Stortinget de siste fire årene. Nå håper partisekretæren på et valgresultat på 4,2 prosent og kaller seg moderat optimist.

– Vi har bygd dette partiet stein for stein og hatt et målrettet arbeid, så dette er ikke basert på flaks. Gjennom ti år nå har vi hatt en målrettet bygging av partiet, sier Hansen og viser til at Rødt har gått fra 4.000 til 11.000 medlemmer de siste fire årene.