Det pågår i disse dager en dragkamp innad i EU mellom de søreuropeiske landene, som ønsker mer markedsreguleringer av strømmarkedet, og de nordiske som advarer mot forhastede radikale tiltak.

Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, slo fast i september at strømmarkedet trenger en dyptgripende reform – noe EU nå jobber på spreng med.

Blant tiltakene som Kommisjonen skal vurdere er frikobling av strømprisen fra gassprisen og forslag om å sette et pristak på gass. Mandag forrige uke gikk fristen for høringsrunden ut. Da ble det kjent at Norge stiller seg bak våre naboer i nord, og advarer EU mot en omfattende reform.

Dette får Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson for Rødt, til å steile.

– Markedet fungerer ikke i krisetid. Det tror jeg egentlig at alle ser – til og med EU. Det er veldig spesielt at den norske regjeringen er de siste i verden til å innrømme dette, sier hun.

– På kollisjonskurs

Marhaug viser til at regjeringen nylig har satt ned et utvalg som skal utrede flere tiltak som vil gripe inn i kraftmarkedet for å få ned prisene.

– Samtidig sender både regjeringen og Statnett et høringsinnspill til EUs arbeid som skal gjøre det samme, og sier at EU må ikke tukle med markedet. De taler med to tunger og sier to helt forskjellige ting, sier hun.

Marhaug frykter regjeringens nye strømprisutredning ikke vil føre til faktiske konsekvenser. Utvalget kan best forstås som et forsøk på å beholde freden innad i regjeringen, mener hun.

Marhaug utfordret også olje- og energiminister, Terje Aasland (Ap) på dette i spørretimen i Stortinget onsdag.

– På den ene siden snakker man til et bakland i Senterpartiet og Arbeiderpartiet som er misfornøyde med regjeringas politikk – og det med god grunn – og på den andre siden er man faktisk mer katolsk enn paven, og prøver å motarbeide reformer av energimarkedet i EU, fortsetter Marhaug til Nationen.

– Betyr det at du mener at strømprisutvalget er symbolpolitikk?

– Ja, jeg har problemer med å ta det seriøst når man sender inn slike høringsinnspill. Jeg opplever at strømprisutvalget blir enda et utvalg som kom etter et annet utvalg og man skal gjøre enda en utredning. Når den utredningen kommer så kan vi vedde på at det igjen skal ut på høring.

– Olje- og energidepartementet advarer EU mot å handle for raskt uten å vite konsekvensene. Hva tenker du om det?

– Om det går for kjapt i EU, det vet jeg ikke om jeg synes. Men det som er faren med at det går så kjapt i EU er at den norske regjeringen ikke klarer å spille inn det som er våre interesser.

– En klok tilnærming

Terje Aasland avviser at regjeringens nyeste strømutvalg er symbolpolitikk.

– Vi har hele tida vært veldig tydelige på at hvis vi skal gjøre endringer må det være gjennomtenkte løsninger som virker etter hensikten, og som er i tråd med de forpliktelsene utgangspunktet har, sier han til Nationen.

Statsråden sier den viktigste jobben til utvalget er å undersøke muligheter som kan gi mer stabile priser og mer forutsigbarhet for norske strømpriser.

– Det synes jeg er en veldig klok tilnærming til hele diskusjonen om stabilitet og forutsigbarhet, og hvis vi ikke hadde gjort det, og utvalget ikke hadde kommet med det som løsning, hadde vi fått spørsmål om: “Hvorfor tok de ikke å utredet dette?”.

– Nå har vi satt noen stolper ned og som er fornuftige og en del av det offentlige ordskiftet, og som noen mener sterkt at vil virke, så kan dette utvalget se på det som er eksperter som både kan kraftsystemer, EØS-retten og kan håndtere dette på en god måte, fortsetter han.

Forsvarer kraftbransjen

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad har nylig uttalt i Nationen at hun frykter at en sterk regulering av strømmarkedet kan føre til høyere priser for norske forbrukere.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke gitt at det som EU arbeider med blir bra for Norge, men det er nettopp dette Norge bør spille inn, svarer Marhaug.

Hun mener Norge skusler bort muligheten for å vri EUs strømreform i en retning som vil være fordelaktig også for Norge.

– I stedet velger man å tale på vegne av noen få smale interesser, nemlig kraftbransjens økonomiske interesser, sier hun.

Norges innspill peker på at for regulerende tiltak, kan svekke prissignalet overfor vannkraftprodusentene og hindre nye investeringer i fornybar energi.

– Det som er galt med innspillet til OED er at de ikke ivaretar interessene til husholdninger og næringsliv i at vi skal ha lavere pris på fornybar vannkraft som er billig å produsere. I stedet setter man interessene til kraftbransjen først. Det er uheldig og stikk i strid med det som man nå sier at man skal utrede – nemlig muligheten for å beholde konkurransefortrinnet med rimelig fornybar kraft i Norge, sier Marhaug.