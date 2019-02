Rød KrF-samling med Hareide som trekkplaster

En rekke røde KrF-ere arrangerer lørdag konferansen Drivkraft i Oslo. Knut Arild Hareide, som var partileder inntil KrF nylig gikk inn i regjeringen, skal tale på arrangementet – som ikke er initiert av partiet.

Men Hareide avviser at konferansen er en «revansje» fra de rødes side.

– Det faller på sin egen urimelighet, sier Hareide til NTB.

Advarer

Han advarer sterkt mot å være negativ til Drivkraft.

– Det vil være et veldig uheldig signal, et signal om at vi ikke ønsker flest mulig med videre i KrF og et mest mulig samlet KrF, fremholder han.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With, som har meldt seg ut av partiet, er blant arrangørene av konferansen, som ifølge Vårt Land ser ut til å bli en stormønstring blant partiets røde tropper.

– Vi vil påvirke dagsorden og synliggjøre kristendemokratiske verdier som fort kommer i spill i regjering med Frp, sier With til avisen.

Ikke nytt parti

Hareide svarer kontant nei på spørsmål om konferansen i realiteten er starten på et nytt, politisk parti.

– Jeg tror veldig mange av dem som er med i Drivkraft og som deltar, ikke hadde takket ja hvis det var intensjonen, sier han.

– Jeg er opptatt av å si at nå må KrF rekke ut en hånd til dem som tapte, og si at vi skal ha alle med oss videre. Jeg bidrar på konferansen for å bidra til samling i partiet.

– Og det er du trygg på at den vil gjøre?

Annonse

– Jeg stiller med den motivasjonen og vet nøyaktig hva jeg skal si.

Tung oppoverbakke

Ifølge Vårt Land deltar både tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik, eks-partileder Valgerd Svarstad Haugland og tidligere statsråd Einar Steensnæs på konferansen.

– Alle initiativtakerne støttet mitt retningsvalg i høst. Det må vi være tydelige på. Mange av dem er aktive i KrF, noen er utenfor og noen har også meldt seg ut, sier Hareide.

KrF var gjennom en opprivende, intern prosess om politisk retningsvalg i fjor høst. Hareide sparket det hele i gang med sin bok «Det som betyr noe» og sin landsstyretale, der han tok til orde for samarbeid med Sp og Ap.

KrFs landsmøte avviste imidlertid rådet, og i januar gikk KrF inn i Erna Solbergs sentrum-høyreregjering.

KrF står samtidig overfor en formidabel oppgave, ikke bare med å samle partiet, men også med å løfte KrF fra historisk lave tall på meningsmålingene.

Frykter polarisering

– Vi har gjort et retningsvalg vi vet kommer til å få betydning fram mot 2021. Men våre visjoner og vår politikk ligger fast. Vi må gjøre det vi kan for å sikre gjennomslag i tråd med det vi mener er best for KrF og landet, sier Hareide.

– Vårt parti var delt helt på midten i vårt retningsvalg. De som vant valget, har et helt regjeringsprosjekt. Mange av dem som tapte, kjenner nok på utfordringer med motivasjonen.

Hareide varsler at hans budskap på Drivkraft vil dreie rundt verdidebatten fra i fjor høst. Han vil advare mot en stadig mer polarisert offentlig diskusjon, ikke minst når det gjelder ytre Høyres påvirkning på debatten.

Han understreker samtidig at ytre høyre i Norge ikke er som ytre høyre er i USA eller andre europeiske land.

©NTB