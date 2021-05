I det reviderte budsjettet, som ble lagt fram tirsdag, foreslår regjeringen å bruke 120 millioner kroner på å redusere ferjeprisene med 10 prosent i andre halvår. Innen 2025 er planen at prisene skal halveres, noe stortingsflertallet har bestilt fra regjeringen.

Mange hadde håpet at regjeringen skulle kutte mer i avgiftene på matvarer, alkohol og tobakk i det reviderte budsjettet, for å hindre grensehandel. Men på dette punktet kom det få endringer fra statsbudsjettet.

– Det er uklokt av regjeringen å tviholde på høye avgifter på varer som vi vet at nordmenn vil grensehandle for milliarder av kroner når grensene på et tidspunkt gjenåpner, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Det reviderte budsjettet må imidlertid gjennom Stortinget for å bli vedtatt, og der kan det tenkes at Frp krever flere avgiftskutt for å gi budsjettet flertall.

Billigere lettbrus

En ting som blir endret, er imidlertid avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer. Den blir fra 1. juli satt ut ifra hvor mye sukker de inneholder, og lettbrus blir dermed billigere.

Denne endringen er allerede kjent fra statsbudsjettet, men nå er systemet for avgiften klart.

Regjeringen vil ha flere ulike trinn i brusavgiftene.

– Differensieringen innebærer flere avgiftssatser slik at drikkevarer med mest sukker får uendret avgift, mens varer som er tilsatt mindre sukker eller bare kunstig søtstoff, får lavere avgift, skriver regjeringen.

En lignende differensiering innføres ikke for melkeprodukter.

BSU til oppussing

Dersom du sitter med penger på BSU-konto og allerede eier bolig, kan budsjettet gi deg nye muligheter.

– Regjeringen foreslår at midler på konto for boligsparing for ungdom (BSU) ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen, skriver regjeringen.

Det åpnes allerede for at noen slike kostnader kan dekkes i inntil fem år etter boligkjøpet.

– Nå lovfestes adgangen, den gjøres generell, og det stilles ikke krav til tidsmessig sammenheng med selve boligkjøpet, skriver regjeringen.

Avgifter på e-sigaretter

I budsjettet innfører regjeringen også en ny avgift på e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter.

Avgiften blir satt lavere enn på tobakk, fordi helseskadene er mindre

– Nivået på avgifter for e-sigaretter bør ligge på om lag 30 prosent av avgiften for tobakkssigaretter, beregnet ut fra gjennomsnittlig daglig forbruk, skriver regjeringen.

E-sigaretter er forbudt inntil EUs tobakksdirektiv er gjennomført i Norge, og den nye avgiften vil neppe skape nye inntekter for staten i 2021, skriver regjeringen.

Dyrere transport?

En annen endring i det reviderte statsbudsjettet er at den ekstra lave momssatsen som kulturlivet, transport og reiselivet har hatt under korona, økes igjen.

Dermed kan reiser og kulturopplevelser – i den grad det gjennomføres – bli dyrere.

En annen nyhet som kan påvirke dem som er ute og reiser, er at ordningene med streng grensekontroll foreslås videreført helt fram til november.

– Regjeringen vil også videreføre ordningen med karantenehotell for innreise til Norge i samme periode, skriver regjeringen.

