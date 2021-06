Reglene for SVs avstemming om regjeringsdeltakelse er klar

SV har bestemt at det skal gjennomføres en uravstemning om forhandlingsresultatet om en ny regjering, skriver Klassekampen.

Partiets medlemmer får fire dager på seg etter at forhandlingene er ferdig til å vurdere resultatet. Deretter skal det på én dag stemmes digitalt. Medlemmene har hver sin stemme, og kun medlemmer som har meldt seg inn senest en uke før valgdagen 13. september, får si sin mening.

– Det skal bety noe å være medlem av et parti. Vi ønsker at medlemmene skal ha innflytelse over de største spørsmålene, sier partisekretær Audun Herning til avisen.

Et ja eller nei fra medlemmene er bindende for SV-ledelsen.

– Skal dette prosjektet bli den kraften for forandring vi ønsker må, det være et grasrotprosjekt, og da må vi ha noe som partiet som helhet kan stå bak, sier han videre.

Ordningen er ikke prøvd før. Partiet har derfor vedtatt at «beslutningsmyndigheten for regjeringsdeltakelse» ligger hos landsstyret dersom avstemmingen skulle inneholde uregelmessigheter eller bli rammet av teknisk svikt.

