Regjeringspartiene og Frp enige om 250 millioner ekstra til kommunene

De fire partiene ble onsdag enige om salderingen av 2020-budsjettet. Pengene kan brukes til å gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

– Vi skal ha et næringsliv etter pandemien. Derfor er jeg glad for at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF med disse pengene kan bidra til å trygge jobber i denne krevende tiden, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) i en pressemelding.

Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi viser til at partiet nå sikrer raskere utbetaling av penger til bedrifter som sliter og trenger akutt hjelp i påvente av den brede kompensasjonsordningen.

– Det er selvfølgelig fullt mulig for kommunene i tillegg å bidra med egne midler for å hjelpe bedriftene, sier han.

