Regjeringens plan A: Budsjettenighet med Frp

Som leder i finanskomiteen er det han som skal lede forhandlingene med Frp.

– Nå vil vi gi Frp tid til å sette seg inn i budsjettet og jobbe fram sine prioriteringer. Vi er klare til å starte samtalene med dem straks de er klare, sier Kapur til NTB.

Allerede i neste uke kan regjeringspartiene og Frp begynne å føle hverandre på tennene. Men forhandlingene kommer trolig ikke ordentlig i gang før i månedsskiftet mai/juni.

Stortinget skal etter planen behandle det reviderte nasjonalbudsjettet 18. juni.

Plan A

Høyres plan A er å bli enige med Frp om budsjettet.

– Det er den jeg konsentrerer meg om. Det er naturlig for oss å lage flertall med Frp, sier Kapur, som påpeker at de fire partiene på borgerlig side har blitt enige om budsjettet hvert år siden 2013.

– Det er absolutt ambisjonen at vi skal gjøre det også denne gangen, sier han.

I februar varslet Frp at partiet ikke lenger ville være et støttehjul for regjeringen.

– Jeg har alltid oppfattet Frp som ganske konstruktive. De har alltid klare prioriteringer og gode tanker bak hva de vil, føyer Kapur til.

Alle partiene jobber nå med å utarbeide sine alternativer til det reviderte nasjonalbudsjettet, som regjeringen la fram tirsdag. Det innebærer blant annet å vente på svar fra Finansdepartementet på hva ulike tiltak vil koste. Departementet har frist til i slutten av mai med å svare ut partienes spørsmål.

Ukjent prislapp

Frp har blant annet krevd kutt i grensehandelsavgifter, 1 milliard ekstra til psykiatrien og lavere ferjetakster. Den totale prislappen for kravlista er så langt er ikke kjent.

– Hvor sannsynlig er det at Frp vil få gjennom både kutt i grensehandelsavgiftene og en kraftig økning til psykiatrien?

– Jeg kommer ikke til å foregripe noe som helst når det gjelder samtalene med Frp, sier Kapur.

Frps Hans Andreas Limi har overfor NTB varslet at avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer vil bli et hovedkrav i forhandlingene. Han synes det er naturlig at regjeringen går til Frp først, ettersom revidert er en revisjon av et budsjett som partiet har vært med på å forhandle.

– Vi skal ikke avvise den invitasjonen. Vi er innstilt på å forhandle. Men det som betyr noe for oss, er politisk gjennomslag, framholder han.

Oljemilliarder

I revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen opp til å bruke 90 milliarder flere oljekroner enn det de anslo i statsbudsjettet. I alt vil de hente nesten 403 milliarder kroner fra oljefondet. Helt nødvendig, mener Kapur.

– Ellers er jeg sikker på at arbeidsledigheten ville vært høyere, veien tilbake lengre og fallet dypere. Men nå er det på tide å ta ned noen av ordningene, slik at vi har insentiver for å holde hjulene i gang, sier han.

– Flere av Frps krav er nokså kostbare. Kan det bli aktuelt å bruke enda flere oljemilliarder?

– Resultatet av samtalene får dere se når vi er ferdige, svarer Kapur.

Formuesskatt

NHO uttrykte tirsdag skuffelse over at regjeringen ikke kutter i formuesskatten på arbeidende kapital. På sitt landsmøtet i helgen programfestet Frp at de vil fjerne hele formuesskatten.

– Kan det bli noen endringer på det som er lagt fram i revidert?

– Det får samtalene vise. Men vi har jo kuttet formuesskatten betraktelig i vår regjeringsperiode, også i 2021-budsjettet. sier Kapur.

– Men i revidert har vi prioritert gjenåpningen av samfunnet og å skape flere arbeidsplasser, framholder han.

