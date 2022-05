Regjeringen vil ha hele Haram ut av Ålesund

– Vi deler etter de gamle kommunegrensene slik at det blir som før tvangssammenslåingen, sa kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) på en pressekonferanse tirsdag. Det melder Kommunal Rapport.

I mars stemte over 70 prosent av innbyggerne i Haram kommune for å skilles fra Ålesund kommune. Kommunene ble vedtatt tvangssammenslått i 2017.

Oppdeling av Haram etter de gamle kommunegrensene betyr at regjeringen i sin innstilling vender tommelen ned for vedtaket i Ålesund kommunestyre om grensejustering, som ville medført at to kretser nærmest Ålesund skal forbli i Ålesund. Vedtaket ville omtrent halvert folketallet i Haram.

En sak om oppløsning blir trolig fremmet sammen med kommuneproposisjonen når den blir lagt fram neste torsdag. Regjeringen tar dessuten regningen for utskillelsen, i dialog med Ålesund kommune, understreker statsråden.

– Jeg håper at SV og Rødt er med på regjeringens forslag i Stortinget. Vi har grunn til å tro det etter de signalene de har gitt, sa kommunalminister Gjelsvik.

