Regjeringen vil bruke enda mer oljepenger

Regjeringen øker uttaksprosenten både i forhold til statsbudsjettet for i år og i forhold til uttaksprosenten i fjorårets budsjett – til tross for at det går bedre i norsk økonomi nå enn siden oljeprisene stupte i 2014.

– Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik at fondet var omtrent 500 milliarder. kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Den økte pengebruken bidrar til å gi budsjettet en offensiv vekstimpuls – hvordan den offentlige pengebruken bidrar til å skape fart i økonomien – på 0,5 prosent. Regjeringen venter at BNP for Fastlands-Norge skal vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden.

Sjeføkonom Kjersti Haugland DNB Markets er overrasket over regjeringens økte pengebruk og det hun omtaler som «et enda mer romslig 2019-budsjett» enn statsbudsjettforslaget i fjor høst.

– Overraskende høy pengebruk og ekstra argument for Norges Bank til å heve renten videre! skriver hun på Twitter.