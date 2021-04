Kommunene, som har vært i førstelinjen under pandemien, har fått mye større oppgaver enn de kunne være forberedt på.

Det kom fram i Koronakommisjonens rapport, som ble lagt fram på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Kommisjonen ga sin evaluering av Solberg-regjeringens håndtering av koronapandemien.

– Regjeringen tok for lite hensyn til kommunene, sa kommisjonens leder Stener Kvinnsland da han la fram rapporten.

«Informert, men ikke forberedt», er konklusjonen om krisehåndteringen, og mener det har vært en «alvorlig svikt» i regjeringens beredskap under pandemien.

– Pressekonferanse var eneste info

Kommisjonen mener kommunene har vært «svært sentrale» i håndteringen av koronapandemien.

– Lenge var regjeringens pressekonferanser eneste informasjonskilde for kommunene om hva de umiddelbart skulle gjennomføre. Kommunene fikk ikke nok støtte for å gjennomføre TISK praktisk, sa kommisjonsleder Kvinnsland.

TISK er strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene.

Kommisjonen trakk også fram at det var sykehusene som definitivt havnet først i prioriteringskøen i fordeling av smittevernutstyr, foran kommunene.

De pekte også på at det har tatt lang tid for å få på plass hjelp til kommunene, både for smittevernutstyr og TISK.

Disse arenaene for bistand til kommunene fantes ikke i forkant av pandemien.

Ap-leder Jonas Gahr Støre støttet kritikken mot regjeringen.

– Kommunene har i veldig stor grad blitt overlatt til seg selv, sa Støre.

Erna Solberg (H) innrømmet overfor NRK at det tok tid å bygge opp TISK-kapasiteten i kommunene, og få i stand hjelpetiltak, blant annet fra Folkehelseinstuttet med smittesporing.

– Det er klart at vi har stilt store krav til kommunene om å løfte testkapasitet og ha gode nok rutiner for å følge opp på sporing av personer, slik at vi følger smittesporingen. Litt av veien blir til når du går veien når det er såpass store områder, sa statsministeren.

Solberg mente at man måtte regne med at det gikk noe tid før ordningene var på plass.

Én femtedel manglet smittevernplan

Det kommer også fram i Koronakommisjonens rapport at omtrent en femdel av kommunene manglet en oppdatert eller fungerende smittevernplan rett i forkant av smitteutbruddet i Norge.

I fire fylker gjaldt dette over en tredel av kommunene: Nordland, Innlandet, Trøndelag og Troms Finnmark.

Det manglet også en oversikt eller kartlegging av hvor mange kommunale pandemiplaner som eksisterer, og i hvilken grad kommunene hadde tatt med pandemi som en del av risiko- og sårbarhetsanalysene sine.

Flere kommuner hadde også ikke øvd beredskapen for pandemi.

– Ikke et prioritert område

Kommisjonen pekte også på at det variererer i hvilken grad statsforvalteren har hatt tilsyn med kommunal helseberedskap. Det er få tilsyn som kun har hatt smittevern- og pandemiberedskap som tema, ifølge rapporten.

– Tilsyn på pandemi- og smittevernområdet i norske kommuner har ikke vært et prioritert område for sentrale myndigheter den senere tid, skriver kommisjonens medlemmer.

Koronakommisjonen anbefaler at det skal klargjøres hvilke framtidige krav og forventninger som stilles til kommunene på smittevern- og pandemiområdet.