Regjeringen skal konsekvensutrede deler av kvotemeldingen

Høyre, KrF og Venstre fikk torsdag flertall for en ny kvotemelding for fiskeriet sammen med Frp.

I en koronabegrenset stortingssal ble meldingen vedtatt med 45 stemmer mot 42.

Slik lyder det nye vedtaket:

Stortinget ber regjeringen - før iverksettelse - foreta konsekvensutredning av eventuelle elementer i beslutningene ved behandlingen av Innst. 243 S (2019-2020) som ikke er konsekvensutredet gjennom meldingen.

Det kun 24 timer etter at fiskeriminister Odd Emil Ingebringtsen (H) sa i Stortingets spørretime at det ikke var grunn til å konsekvensutrede kvotemeldingen.

Alle andre partier ønsket å utrede konsekvensene av kvotestrukturen, med bakgrunn i Riksrevisjonens kritikk av det norske kvotesystemet.

En av dem er Rødts Bjørnar Moxnes, som rettet knallhard kritikk mot fiskeriministeren i Stortingets spørretime dagen før.

Der slet fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) med å forene innrømmelsen av politikkens mangler, som beskrevet av Riksrevisjonen, og grunnlaget for å vedta kvotemeldingen.

Moxnes mener flertallets nye vedtak betyr at regjeringen innrømmer at de har gått for raskt fram.

– Dette er en soleklar innrømmelse fra regjeringen og Frp. Men det er ikke nok. Det er helt håpløst å vedta noe man er usikker på konsekvensene av.

– Absurd forslag

– Man burde utrede noe før man kommer til Stortinget, og ikke etterpå, sa Senterpartiets næringspolitiske talsperson, Geir Pollestad, om forslaget.

Fra talerstolen var han lite imponert over de borgerlige partiene.

– I dag kom dette absurde forslaget om at man skal konsekvensutrede forslagene. Men ingen har greid å si hvilke deler av meldingen som ikke er utredet godt nok, sa han.

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, hadde heller ikke stor forståelse for vedtaket.

– Det var et meget overraskende forslag. Det er veldig spesielt, og det burde selvfølgelig ført til at vi enstemmig sendte saken tilbake til regjeringen for ny behandling, sa hun fra talerstolen.

Hun kunne heller ikke forstå at man vedtar noe man innrømmer ikke er godt nok utredet.

– Vi kan selvfølgelig ikke ha det sånn at politikken er for dårlig konsekvensutredet når vi behandler den, slo hun fast.

Vil ha full utredning

For opposisjonspartiene på venstresiden var ikke grepet fra flertallet tilstrekkelig.

Det ble foreslått en rekke forslag om full utredning og å trekke meldingen.

Rødt fikk støtte fra Ap, Sp og SV for sitt forslag om å be komme tilbake til Stortinget med en ny melding, etter en full utredning basert på Riksrevisjonens kritikk av kvotesystemet.

Det ble nedstemt med 41 mot 46 stemmer.

– Det eneste logiske nå er å trekke meldingen, utrede hvordan fiskeripolitikken påvirker samfunnet, og deretter komme tilbake med en melding som faktisk kommer kystsamfunnet til gode, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nationen.

Han mener statsråd Ingebrigtsen og regjeringen ble avkledd under spørretimen onsdag.

– Jeg kjørte fiskeriministeren på dette i går, og han var ikke i stand til å svare på hvorfor man ikke utsetter meldingen. I dag sier de plutselig at man skal utsette deler av iverksettelsen. Jeg tror ikke det var mulig for regjeringen å slå fast at man kunne banke gjennom meldingen som den var, etter deres særdelse dårlige svar på de kritiske spørsmålene i går, sier han videre.

– Hvorfor er det fortsatt ikke godt nok at regjeringen faktisk skal utrede deler av meldingen?

– Det er på grunn av Riksrevisjonens knallharde kritikk av fikeripolitikken. De sier den strider mot formålene som ligger i fiskerilovgivningen om å sikre sysselsetting og sørge for at fisken er folkets felles eie, sier Moxnes.

– Den er godt utredet

Under spørretimen på onsdag mente statsråd Ingebrigtsen at det ikke var nødvendig å konsekvensutrede meldingen.

– Vi ser ikke at det å konsekvensutrede meldingen mer skal gi noe virkning. Det viktigste er å angi en retning framover, og å få ryddet opp og forenklet, sa Ingebringtsen.

Når Nationen snakker med fiskeriministeren på torsdag, er han fornøyd med hvordan det gikk i Stortinget.

– Kvotemeldingen er godt utredet. Det er en prosess over mange år, med utvalg og høringer siden 2016, så det som ligger der er godt utredet.

– Gikk du tilbake på kommentaren din om at det ikke er behov for å utrede kvotemeldingen videre?

– Vi har ikke gått tilbake på noe, selv om jeg registrerer at det blir framstilt litt sånn av noen partiet, svarer han.

– Er kvotemeldingen godt nok utredet?

– Selve kvotemeldingen er konsekvensutredet tilstrekkelig, men det er fremmet nye forslag som ikke egentlig er en del av meldingen. Noen av disse skal ikke tre i kraft før 2028, så det er god tid til å se på dem. For eksempel dette med tilbakefall av strukturkvoter, sier Ingebrigtsen, som legger til at det er snakk om et svært omfattende regelverk.

Han sier det er ansvarlig av regjeringen å komme tilbake til Stortinget med ny informasjon der det er hensiktsmessig.

– Stortinget la ved en merknad om at man ikke ønsker at endringer skal føre til uhensiktsmessige konsekvenser, legger han til.