Regjeringen setter av 25 milliarder til koronahåndtering i statsbudsjettet

– De siste månedene har vist oss at coronapandemien ikke er over ennå. Vi vil gjøre det som trengs for å få Norge trygt gjennom coronapandemien også neste år. Derfor kommer vi til å bruke omtrent 25 milliarder kroner til å håndtere pandemien neste år, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Statsministeren ville imidlertid ikke avsløre mange detaljer om hvordan de 25 milliardene skal fordeles.

– Detaljene vil dere få vite når vi legger fram statsbudsjettet onsdag, men jeg kan si at vi vil bruke mye penger på helsehjelp og beredskap i helsesektoren. Og ikke minst til vaksiner. Men også penger til grunnleggende tjenester som kommune, kollektivtransport og politi. Det skaper trygghet og tillit i en krevende tid, sier Solberg.

Fra før er det blant annet kjent at regjeringen vil bruke 3,8 milliarder kroner til vaksinekjøp, 1,1 milliarder til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger. I tillegg skal politiet få 500 millioner kroner slik at de kan gjøre de midlertidige stillingene som ble opprettet på grunn av koronapandemien, permanente. 60 millioner skal gå til tiltak mot ensomhet og isolasjon blant eldre.