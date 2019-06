Regjeringen med ny handlingsplan for å bekjempe sult

– Det er uakseptabelt at flere enn hvert femte barn i verden under fem år er kronisk underernært og at antallet mennesker som har usikker tilgang på mat, øker. Vi må tenke nytt og helhetlig og vil styrke satsingen på matsikkerhet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Fire neste år

Regjeringen lanserer derfor «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

Mat har betydning for hele bredden i Norges utenriks- og utviklingspolitikk, og den nye handlingsplanen tar utgangspunkt i 2030-agendaen med bærekraftmålene.

– Sult og matmangel hindrer bærekraftig utvikling, fred og stabilitet. Nok, trygg og sunn mat er avgjørende for at en voksende global befolkning skal få sine grunnleggende rettigheter dekket – og for at vi skal kunne nå bærekraftmålene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra regjeringen.

Sju statsråder

Sju statsråder fra fem departementer samarbeider om handlingsplanen. Alle er delaktige på internasjonale arenaer innen sine fagområder hvor matrelaterte aspekter blir diskutert.

– Vi må tenke nytt for å brødfø en økende befolkning innenfor planetens tålegrenser. Dagens matsystem og forbruk fører til for store klimagassutslipp og tap av arter, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

De største satsingsområdene i planen er matproduksjon, verdiskapning og markeder, ernæring og kosthold, og politikk og styresett.