Regjeringspartiene kritisk til halvering av antall trafikkstasjoner

– Vi etterlyser en bedre utredning av hvordan ny teknologi, ambulerende løsninger og lignende kan gjøre tilbudet bedre for innbyggere og næringsliv, før vi tar stilling til antallet trafikkstasjoner, sier komitéleder Helge Orten (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

De borgerlige partiene i komiteen ba i sine merknader om at tilbud og organisering utredes ytterligere når sak om ny organisering av Vegvesenet ble avgitt torsdag.

– Når Statens vegvesen eksempelvis foreslår å nesten halvere antall steder for oppkjøring av MC uten å vise til gode alternative løsninger, viser dette at ytterligere utredning er helt nødvendig, sier komitémedlem Morten Stordalen (Frp).

Også Venstre og Kristelig Folkeparti stiller seg bak synspunktene til Høyre og Frp.

– Nedleggelse av trafikkstasjoner, slik Statens vegvesen forslår, vil få dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten. De har et samfunnsoppdrag, og det de nå foreslår vil føre til store forskjeller i tilbudet mellom by og land, sier KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan.

Jon Gunnes, som sitter i komiteen for Venstre, sier at hans parti har tro på at mange oppgaver kan løses gjennom digitalisering av tjenester.

– Samtidig er det avgjørende at løsningene er testet og implementert før trafikkstasjonene legges ned, sier han.