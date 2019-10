Regjeringen foreslår flere studieplasser i distriktene

Studieplassene skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Det er snakk om en ny ordning der universitetene og høyskolene kan søke om å få bruke studieplassene til fleksible og desentraliserte studietilbud, for å dekke skiftende kompetansebehov i distriktene.

– Regjeringen ønsker at folk skal kunne ta utdanningen sin nært der de bor. Dette tiltaket gir oss muligheter til å opprette studietilbud også der det ikke er campus. Det er viktig for å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene. Særlig voksne studenter med familie og andre forpliktelser kan finne det vanskelig å reise til en universitetsby for å få formell kompetanse gjennom høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Tidligere i år satte regjeringen av 30 millioner kroner til at universiteter og høyskoler kan søke om støtte for å utvikle og drifte denne typen fleksible utdanningstilbud. I statsbudsjettet for 2020 foreslås det altså at satsingen også omfatter studieplasser.

– Når jeg har reist landet rundt for å få innspill til ny distriktspolitikk, snakker alle bedrifter om viktigheten av å få tak i riktig kompetanse. For at distriktene skal fortsette å hevde seg i årene som kommer, er det helt avgjørende å få på plass desentralisert utdanning, slik at bedrifter og kommuner får den kompetanse de trenger, sier kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H).